Randonnée à Yomi4 "fonctionne bien sur le pont vapeur" lancement

Flying Wild Hog et Leonard Menchiari finalisent le développement de Trek to Yomi, un titre indépendant édité par Devolver Digital qui mettra le joueur dans le skin d’un samouraï durant la période du Japon féodal tardif. On se demande si le titre sera compatible avec Steam Deck, le PC en forme d’ordinateur portable de Valve. Tout semble indiquer qu’il n’y aura rien à craindre à cet égard, car d’après l’étude, ils affirment qu’en principe cela devrait fonctionner sans problème.

Dans une interview avec Gaming Bolt, le réalisateur Marcin Kyrszpin a expliqué que grâce au processus d’optimisation qu’il a mené, le titre ne devrait pas poser de problèmes sur Steam Deck ou sur les plateformes de génération précédente, bien qu’ils prévoient de peaufiner le produit dans les futures mises à jour.

« Ce jeu devrait bien fonctionner sur Steam Deck car nous avons passé beaucoup de temps à optimiser les performances sur les consoles de 8e génération. Une fois que nous aurons reçu les kits de développement, nous commencerons à effectuer des tests plus approfondis », promet-il. Comme il n’est pas encore sorti, le produit n’a pas été qualifié avec le sceau de compatibilité Steam Deck. Si le jeu fonctionne correctement, vous recevrez au moins une indication « Jouable ».

Diverses fins et un mode déverrouillable

Trek to Yomi durera environ cinq heures dans son mode normal, mais il comprendra quatre fins et un mode secret déverrouillable, il aura donc également un composant de rejouabilité. La nouvelle modalité sera plus exigeante, car un seul coup signifiera la mort.

Le jeu, qui sera mis en vente le 5 mai, est prévu pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. De plus, les abonnés Xbox Game Pass auront la possibilité de télécharger le titre dès le jour du lancement. Vous pouvez lire nos premières impressions sur ce lien.

source | Boulon de jeu