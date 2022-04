Les Gardiens de la Galaxie de Marvel et ses mauvaises ventes : « On a fait tout ce qu’on pouvait »

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel n’ont pas répondu aux attentes commerciales placées par Square Enix. Malgré des ventes plus faibles que prévu, le titre d’Eidos-Montréal a recueilli des critiques très positives sur Metacritic et a remporté le prix du meilleur récit aux Game Awards 2021. Une bonne surprise après le fiasco Marvel’s Avengers de Crystal Dynamics. L’équipe de développement du jeu prétend être « sans regrets ».

S’adressant à Eurogamer, le directeur créatif Jean-François Dugas et la directrice narrative Mary DeMarle en ont parlé. « Je pense que c’est un super voyage. C’est émotionnel. Il a de nombreuses qualités. Est-ce le jeu parfait ? Comme n’importe quel jeu, non, je ne pense pas qu’il soit parfait. Ça peut toujours être mieux », reconnaît Dugas. Mais il pense que ça vaut le coup. « Cela vaut-il la peine d’y consacrer son temps ? Honnêtement, je le pense », souligne-t-il convaincu. Il précise aussi qu’il ne regrette rien car « nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais c’est la réalité du marché… ».

Xbox Game Pass, une opportunité de relocaliser les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Dugas rappelle que Marvel’s Guardians of the Galaxy est aussi le début d’une nouvelle saga ; bien qu’appartenant à une propriété intellectuelle bien connue, et cela pourrait avoir un impact sur leurs ventes. Le lancement du jeu sur Xbox Game Pass a ouvert les portes du titre à une base installée de plus de 25 millions d’abonnés. Selon des fuites, il est question d’un paiement compris entre 5 et 10 millions de dollars par Microsoft pour que le jeu soit intégré à la bibliothèque du service.

«Ce que j’aime, c’est que maintenant les gens, en particulier avec le Xbox Game Pass, y jouent et partagent l’expérience. Nous créons des jeux pour exciter les gens, nous créons des jeux pour atteindre un public. C’est formidable qu’il trouve son public, et c’est formidable qu’il continue d’avancer », se réjouit DeMarle.

La question est maintenant claire : Square Enix répondra-t-il aux attentes d’une éventuelle suite ? Ni l’un ni l’autre n’est entré pour valoriser cette possibilité, car cela ne se saura pas avant quelques années, mais « ne jamais dire jamais », condamnent-ils. Dugas a quelques « idées » sur ce que l’avenir pourrait réserver aux Gardiens de la Galaxie de Marvel.

Pendant ce temps, Marvel’s Guardians of the Galaxy est disponible physiquement et numériquement sur PS4, Xbox One, Xbox Series (inclus dans Xbox Game Pass), PS5 et consoles PC. Également disponible sur Nintendo Switch via le cloud play.

