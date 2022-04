La PS Vita était « un peu orpheline », reconnaît un ancien cadre de Sony

La PlayStation Vita est la dernière console portable de Sony à ce jour. Sorti fin 2011 au Japon et début 2012 dans le reste du monde, il a été présenté comme une plateforme puissante, technologiquement avancée et aux nombreuses possibilités pendant une décennie au cours de laquelle elle affronterait la Nintendo 3DS sur le marché. Sony a cependant abandonné la plateforme après quelques années, un avis non seulement partagé par les utilisateurs, mais aussi par Jack Tretton, ancien président et PDG de Sony Computer Entertainment avant le stage de Shawn Layden.

S’adressant à Axios, l’ancien responsable de PlayStation a réfléchi aux faux pas de la société japonaise après la première d’une plate-forme qui aurait pu surprendre toute la communauté des joueurs. Il avait la capacité de porter de nombreux jeux PlayStation 3 sans trop de sacrifices ; écran tactile; Panneau de technologie OLED qui, même aujourd’hui, a fière allure ; une offre de contenus numériques incommensurable. Mais elle était « un peu orpheline » peu de temps après.

« Très peu de personnes ont ressenti le besoin d’un appareil portable dédié aux jeux vidéo »

« Il y a des technologies qui me semblaient bonnes, mais elles n’ont pas obtenu le niveau de support dont elles avaient besoin », dit-il (via IGN). « Donc, vous proposez une nouvelle technologie à présenter à l’industrie et aux consommateurs. Mais avez-vous le budget marketing nécessaire pour faire passer le message ? Disposez-vous des fonds de soutien aux développeurs pour les inciter à développer des jeux qui soutiennent cette initiative ? Parfois, on lance une technologie et on s’attend à ce qu’elle devienne populaire », affirme-t-il, seulement que cela nécessite un accompagnement. Le support que la PlayStation 4 allait recevoir à partir de fin 2013, lorsque la PS Vita est passée au second plan.

PS Vita, un désert de possibilités inexploitées

Tretton pense que la PS Vita était un bon produit, c’est ce que tout le monde chez Sony a pensé dès le « day one », mais il était tard sur le marché. L’essor des smartphones et la baisse temporaire de popularité des consoles portables n’ont pas aidé la mise en œuvre du successeur de la PSP. « Maintenant que je ne travaille plus là-bas, je pense qu’en interne, c’était quelque chose comme ça : ‘C’est une super machine, mais c’est trop tard.’ Le monde penche vers des appareils portables qui ne sont pas des machines dédiées aux jeux », ajoute-t-il à propos des mobiles. « [PS] Vita était une bonne machine à une époque où très peu de gens ressentaient le besoin d’un ordinateur de poche dédié au jeu. «

La PS Vita a finalement cessé sa production au Japon en 2019 avec quelque 16 millions d’unités vendues dans le monde. De nombreux projets de première partie ne se sont jamais concrétisés. Pour l’avenir, Sony ne pense pas à un successeur.

source | Haches; par IGN