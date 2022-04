Cyberpunk 2077 : « Nous travaillons sur des extensions », déclare un développeur

Cyberpunk 2077 recevra bientôt sa première extension. CD Projekt RED a annoncé en mars un nouvel opus de The Witcher, qui lancera une nouvelle saga et utilisera le moteur Unreal Engine 5. Le REDEngine, le moteur graphique utilisé dans la saga Witcher dans The Witcher 2 jusqu’au monde ouvert de Night City, dira au revoir avec les agrandissements du titre ambitieux du studio polonais, qui sont toujours en cours. Pawel Sasko, directeur des missions du titre, a assuré dans un récent streaming direct (via The Gamer) que « nous travaillons sur des extensions ».

La mise à jour 1.5, qui était une sorte de relance de Cyberpunk 2077 sur la génération actuelle de consoles, n’est pas la fin du chemin. « Je ne peux rien dire sur nos projets futurs », déclare Sasko. « Mais je peux vous assurer que nous travaillons sur des agrandissements », souligne-t-il. Le titre continuera d’être mis à jour petit à petit pour améliorer l’expérience utilisateur, bien que le mode multijoueur autonome prévu dans les plans de l’entreprise ait été abandonné. Il y aura des options multijoueurs, mais à une échelle beaucoup plus petite.

Cyberpunk 2077 continuera d’être mis à jour « nous sommes tous conscients qu’il y a du travail à faire »

« Nous continuons à améliorer le jeu, car nous sommes tous conscients qu’il y a du travail à faire. […] Nous sommes très heureux que vous ayez aimé la mise à jour 1.5, et cela nous encourage à continuer à travailler car vous montrez votre appréciation pour le jeu », répète-t-il, bien qu’il précise qu’il ne peut rien détailler pour le moment sur la première extension de Cyberpunk. 2077.

En novembre dernier, ils ont déclaré qu’ils travaillaient « dur » sur les futures mises à jour du jeu, y compris l’extension. La promesse initiale, en avril 2020, était claire : publier au moins deux extensions majeures. Bientôt, nous saurons combien il y en aura et comment ils seront.

Cyberpunk 2077 est disponible en format physique et numérique pour les consoles PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, PC et Google Stadia.

