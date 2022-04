Défis Steam Deck après un mois : améliorations de la batterie, de Windows, du clavier et plus encore

Steam Deck fête un mois sur le marché depuis l’envoi des premières vagues de cet ordinateur sous la forme d’une console portable. Valve est conscient du potentiel de l’appareil, qui est toujours une machine conçue pour avoir votre bibliothèque Steam complète n’importe où, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Pas en vain, une fois ce temps écoulé, la firme dirigée par Gabe Newell souligne qu’il existe déjà plus de 2 000 jeux vidéo jouables sur la machine (en ajoutant à la fois Playable et Verified).

De plus, des progrès ont été réalisés dans la compatibilité avec les systèmes anti-taraudage ; des options ont été ajoutées pour calibrer la durée de vie estimée de la batterie ; ou encore l’arrivée de drivers pour installer Windows. « Ce premier mois nous a donné l’opportunité de commencer à recueillir vos commentaires alors que nous continuons à travailler pour améliorer Deck au cours des mois et des années à venir », promet Valve.

2 000 jeux vérifiés… et ça continue

« En seulement un mois, nous avons dépassé un grand objectif. Il y a déjà 2000 jeux officiellement classés comme Vérifiés ou Jouables dans Deck », expliquent-ils. Cela signifie qu’ils sont soit parfaitement configurés, soit nécessitent certains ajustements de la part de l’utilisateur pour un plaisir optimal de l’expérience, respectivement.

D’autre part, grâce aux prestataires et contributeurs au développement de Proton, Steam Deck est de plus en plus compatible avec les services anti-triche comme Easy Anti-Cheat et BettEye.

Pont à vapeur

Améliorations du magasin, de la bibliothèque et de l’accès aux jeux en dehors de Steam

Steam Deck prend désormais en charge Xbox Cloud Gaming via le cloud, et les options de défilement dans les menus de l’appareil ont été améliorées. Valve continuera à peaufiner l’expérience utilisateur dans des options telles que le temps de réponse ou la navigation dans la bibliothèque.

Ils espèrent également améliorer le fonctionnement du clavier à l’écran et fournir plus d’options qui améliorent la durée de vie de la batterie. Pour l’instant, ils ont ajouté les paramètres TDP (puissance du processeur), contrôle de l’horloge GPU et FSR (redimensionnement de l’affichage), qui aident à optimiser davantage la durée de vie de la batterie. Si l’on ajoute à tout cela l’arrivée des premiers pilotes Windows —ils ne sont pas terminés—, le bilan de Valve est très positif pour ce premier mois de vie de Steam Deck.

« Notre objectif reste de trouver des moyens d’améliorer l’expérience Steam Deck, et cela signifie que nous continuerons à écouter vos commentaires. » Pendant ce temps, la production continue d’augmenter, mais les commandes passées aujourd’hui n’arriveront qu’en octobre au moins. Valve continue de traiter les précommandes des acheteurs de l’été dernier. Vous pouvez vérifier ici comment finaliser l’achat de votre réservation.

source | Soupape