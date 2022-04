Le réalisateur de Sonic 2 : The Movie affiche son envie de faire un Super Smash Bros.

Sonic 2 : The Movie est sorti en salles le 1er avril et Jeff Fowler, son réalisateur, semble vouloir continuer à explorer l’univers du jeu vidéo à travers le grand écran. Sans aller plus loin, il n’a pas hésité à montrer un intérêt particulier lorsqu’on l’interroge sur la possibilité de faire un film basé sur Super Smash Bros., la populaire franchise de combat dans laquelle des dizaines de personnages de Nintendo —et une bonne poignée d’invités d’autres sagas— des visages sont vus sur le champ de bataille.

Sonic et Mario sur le ring ? « Rien ne me ferait plus plaisir »

C’est à quel point le cinéaste américain a été énergique, assurant qu’il aimerait « jeter tous les personnages dans une vraie bataille et faire quelque chose de grand à propos de Super Smash Bros. » Malgré l’enthousiasme, Fowler reconnaît que pour faire quelque chose comme ça, il serait nécessaire de passer par différents documents entre les mains des avocats. C’est évident, puisque les droits du hérisson appartiennent à Paramount Pictures, tandis que ceux du plombier appartiennent à Universal Pictures. Bien sûr, il est clair que « tout le monde mourrait » de vouloir voir Mario contre Sonic sur un champ de bataille.

Sonic 2 : The Movie, une suite sonore

Juste avant sa première, sur Netcost nous vous proposions notre avis, dans lequel nous rappelons à quel point il est compliqué « d’adapter les jeux vidéo au grand écran ». Pour cette raison, nous avons été agréablement surpris par le fait que nous sommes confrontés à « une suite qui représente un saut de qualité, dans toutes ses sections, par rapport à la première », et qu’elle a « de l’action en abondance, de nouveaux personnages emblématiques, de l’humour , des références à des jeux et bien plus encore. En bref, nous pensions que c’était un film « recommandé à la fois pour les plus jeunes membres de la maisonnée et pour les joueurs nostalgiques qui ont grandi avec l’incontournable hérisson bleu de SEGA ». Vous pouvez lire l’article complet sur le lien suivant.

La prochaine apparition du personnage populaire se reproduira dans les jeux vidéo et est prévue pour Noël 2022, lorsque Sonic Frontiers sortira sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch.

source | BD; via ScreenRant