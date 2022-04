Housemarque espère que les abonnés PS Plus "osez essayer Returnal"

Bien que le catalogue du nouveau service PlayStation Plus qui arrivera à partir de juin prochain n’ait pas encore été confirmé, il existe déjà de grands titres confirmés, parmi lesquels le récent vainqueur du GOTY aux BAFTA, Returnal. Malgré sa qualité évidente, c’est un jeu classé roguelite, et aussi, il n’en est pas beaucoup moins simple, ce qui ne le rend pas abordable pour tous les joueurs. Cependant, son inclusion dans PS Plus a conduit ses créateurs à espérer que de nombreux joueurs « osent » l’essayer.

Une opportunité grâce au PS Plus

Comme nous l’avons dit, les niveaux intermédiaire et supérieur du nouveau PS Plus -Extra et Premium respectivement- comprendront plus de 400 jeux PS4 et PS5 à télécharger, parmi lesquels il y a de grands titres tels que God of War, Mortal Kombat 11, Death Stranding , Spider-Man : Miles Morales ou évidemment, Returnal. Cela donnera à de nombreux joueurs la chance d’essayer un jeu fantastique mais qui peut devenir très hostile en raison de sa difficulté.

Ilari Kuittinen, directeur général de Housemarque, estime que la décision de Sony d’inclure Returnal dans ce service est « brillante », dans des déclarations accordées précisément lors du gala BAFTA 2022, au cours duquel son jeu a remporté quatre prix.

« Comme vous le savez, le jeu est sorti depuis longtemps et nous savons que les gens qui paient des abonnements jouent beaucoup », a déclaré Kuittinen. « J’espère que les joueurs oseront l’essayer. Il n’y a pas de coût supplémentaire, si vous voulez, c’est facile d’y entrer. Sony a pris une sage décision en finançant ce jeu. Ils ont commencé à le faire il y a cinq ans et ont fait un acte de foi avec ce. »

Kuittinen assure également que même si le studio finlandais ne va pas abandonner ses racines, le succès de Returnal les a amenés à prendre une nouvelle direction, marquée par les leçons apprises avec lui. « Le gameplay passe avant tout », explique-t-il. « Nous voulons donc toujours que le gameplay et les systèmes soient opposés. Évidemment, nous voulons aussi qu’il y ait un meilleur mariage entre les deux !

Returnal est déjà disponible sur PS5, mais si nous pouvons attendre encore un peu, jusqu’en juin, nous pourrons en profiter grâce au PS Plus renouvelé.

Source : Eurogamer