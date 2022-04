La carrière aura un mode qui la transformera en film

Tout au long de cette année, au cours du mois de juin plus précisément, Supermassive Games nous ravira une fois de plus avec l’une de ses expériences de film d’horreur bien connues avec The Quarry. Leur formule déjà populaire sera maintenue dans ce nouveau titre, qu’ils veulent rendre encore plus accessible, puisqu’ils ont mis en place un mode de jeu qui en fera pratiquement un film, avec un minimum d’interaction.

Ce mode Film, comme on dit, nécessitera une certaine intervention du joueur, bien que réduite à l’essentiel. Nous y serons assis dans le fauteuil du réalisateur pour choisir le destin de chacun des personnages, pouvoir les garder en vie ou choisir qu’ils finissent avec le pire sort. De plus, au début de l’aventure, nous pouvons choisir avec plusieurs paramètres quel type de personnalité chacun d’eux aura pendant le jeu, parmi lesquels comment il répond sous pression, comment il se comporte dans une conversation ou à quel point il est prudent avec son l’environnement et ses dangers.

Une formule déjà populaire et reconnaissable

Il a été mis en main en exclusivité chez IGN où ils l’ont également catalogué comme un digne successeur spirituel d’Until Dawn, probablement le jeu qui valait la peine d’augmenter de façon exponentielle la popularité du studio, qui jusque-là avait servi de collaborateur dans une petite première partie. développements de Sony. Cependant, ils ne croient pas que beaucoup de progrès aient été réalisés en termes de gameplay, conservant, comme nous l’avons dit précédemment, la formule qui les a placés comme un studio de référence pour ce type de production.

Comme nous l’avons souligné précédemment, The Quarry n’a pas de date de sortie définitive, même si elle devrait arriver dans les mois à venir, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Cette fois, ils ont le soutien dans la publication de 2K Games.

Source : IGN