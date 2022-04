Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est mis à jour avec plusieurs correctifs et nouvelles

Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin vient de recevoir le patch qui met à jour le titre vers la version 1.03, qui apporte avec lui une bonne poignée d’ajustements, de correctifs et d’améliorations en termes de qualité de vie de l’utilisateur. Parmi tous les changements, la solution au bug ennuyeux qui empêchait certains joueurs d’obtenir des récompenses après avoir terminé une mission en mode coopératif se démarque. La mise à jour est maintenant disponible.

Changements et nouveautés dans la version 1.03

Au-delà de la résolution de problèmes connus avec le titre, le nouveau patch se concentre sur le réajustement et l’amélioration de différents aspects qui accélèrent certains processus et offrent une expérience plus conviviale pour le joueur, depuis l’obtention de butin et la manière de gérer la montagne d’objets ( armes, armures et autres ) que l’on récupère dans chaque mission est désormais beaucoup plus fluide. Ci-dessous, nous détaillons les principales nouveautés de la mise à jour.

Désassemblage automatique des objets, tant qu’ils respectent les paramètres de configuration actuels.

5 étoiles et artefacts : vous pouvez désormais empêcher votre personnage de ramasser automatiquement des objets en dessous du niveau de rareté sélectionné.

Le type « aucune affinité d’emploi » a été ajouté lors du filtrage des emplois par catégorie.

Des messages peuvent être envoyés tout en parlant aux PNJ et aux personnages alliés.

La recherche a été élargie pour pouvoir trouver des correspondances de niveau 300 et même des niveaux d’équipement sans avoir à localiser une quête spécifique.

Divers correctifs d’éclairage, fréquence d’images par seconde, animations et autres éléments que vous pouvez consulter dans le lien suivant.

Un spin-off tourné vers l’action

Dans notre analyse du titre, nous disions que « Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin nous montre les deux faces d’une production loin du standard de qualité maintenu par Team Ninja. Malgré l’excellence de son combat, une marque maison, le reste de ses piliers n’est pas à la hauteur. Le secteur le plus enthousiaste de la communauté Final Fantasy accueillera les clins d’œil constants et les hommages à plusieurs des principales tranches, en particulier l’original NES. Vous pouvez consulter le texte intégral sur le lien suivant, dans lequel nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le jeu.

Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

source | Étranger du paradis : Final Fantasy Origin ; par Siliconera