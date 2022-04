Trek to Yomi aura quatre fins différentes et un nouveau mode déverrouillable

Au début du mois prochain, les fans de culture classique japonaise ont rendez-vous incontournable avec Trek to Yomi, une aventure en 2D avec toute la saveur du cinéma classique d’Akira Kurosawa. Aunque se trate de un título de corte indie y tenga una duración ajustada de alrededor de unas cinco horas, según sus creadores podremos seguir disfrutando de él gracias a no solo hasta cuatro finales diferentes, sino también un nuevo modo de juego desbloqueable tras finalizarlo por primera fois.

Beaucoup de contenu au-delà de l’histoire principale

« Au cours des niveaux, vous pouvez trouver de nombreux objets de collection qui peuvent vous en dire plus sur le monde et l’histoire du personnage », a expliqué Marcin Kryszpin, directeur du jeu, dans une interview. « Dans Trek yo Tomi, vous avez quatre fins différentes. Après l’avoir terminé pour la première fois, vous débloquerez un mode » un coup, un meurtre « . Ce mode spécial est plus rapide, mais vous devrez être plus prudent car une erreur vous coûtera littéralement la vie ».

Dans la même interview, Kryszpin confirme que Trey to Yomi atteindra des performances optimales sur les nouvelles consoles, atteignant un taux de 60 images par seconde et une résolution 4K sur PS5 et Xbox Series X et S. Pendant ce temps, et a demandé une version hypothétique pour Nintendo Switch, assure que même si ce n’est pas prévu pour le moment, ce n’est pas non plus complètement exclu.

Avec lequel nous pouvons être assurés qu’après avoir terminé Trek to Yomi pour la première fois, nous avons encore beaucoup de jeu à explorer. Ce titre de samouraï saisissant arrive le 5 mai sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Source : Boulon de jeu