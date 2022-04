Steam Deck atteint 2 000 jeux compatibles vérifiés

Steam Deck est avec nous depuis un mois maintenant, ou du moins entre les mains de ceux qui ont été plus intelligents pour réserver le leur, et Valve l’a célébré dans un post sur Steam. Dans le même discours, ils mettent à jour de nombreuses informations sur le portable, parmi lesquelles il convient de noter qu’ils ont atteint 2 000 jeux vérifiés, et donc compatibles, avec la console portable.

Steam Deck continue de croître dans le catalogue et les fonctions

« En seulement un mois, nous avons dépassé un grand objectif. Il y a déjà 2 000 jeux officiellement classés comme vérifiés ou jouables dans Deck », disent-ils à partir de ce message. « Nous continuerons à tester le catalogue Steam et sommes impatients d’annoncer ici que nous avons franchi une nouvelle étape. Nous accordons également une attention particulière aux commentaires des clients sur ces tests pour nous assurer que le programme Deck Verified est adapté à l’objectif. À cette fin , nous avons ajouté une fonctionnalité permettant aux clients de donner leur avis et d’indiquer s’ils sont d’accord ou non avec la note Vérifié de chaque titre. »

Ils mettent également en avant la possibilité de profiter de jeux vidéo en dehors du catalogue Steam, une section dans laquelle des progrès significatifs ont déjà été réalisés en si peu de temps. Grâce à une étroite collaboration avec Microsoft et aux contributions des membres de la communauté au Edge Flatpak, les utilisateurs de Steam Deck peuvent désormais accéder à Xbox Cloud Gaming via le navigateur Microsoft Edge.

Quant à l’autonomie de la batterie, qui se situe entre 2 et 8 heures, ils se souviennent avoir ajouté la possibilité de régler la fréquence d’images à 15 images par seconde. Évidemment, il n’est pas recommandé pour les titres d’action, d’aventure ou de combat, par exemple, mais c’est une option optimale pour profiter de genres tels que les puzzles, les aventures graphiques ou les romans visuels.

Source : Vapeur