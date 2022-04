Meridiem Games devient sponsor officiel du Real Zaragoza

Meridiem Games, la société basée à Madrid et le Real Zaragoza ont annoncé un accord de sponsoring qui maintiendra les deux parties liées pendant cette saison et 2022/2023. Carlos Arrianz, directeur commercial et marketing du club, a fait les déclarations suivantes à cet égard : « Ce nouvel accord nous lie à une organisation ayant de l’expérience, du talent et du savoir-faire dans l’industrie du divertissement numérique ; Nous allons travailler ensemble pour mutualiser les atouts et créer des synergies.

Dans le cadre de l’accord de sponsoring, les lancements des prochains jeux vidéo de Meridiem seront promus via les canaux numériques du club aragonais, dont le PDG de l’entreprise, Sergio Palacián, s’est par coïncidence avéré être un fidèle adepte.

Jeux vidéo et football, société illimitée

Le football et les jeux vidéo sont deux des formes de loisirs les plus répandues dans le monde. Pour cette raison, il n’est pas surprenant qu’il n’y ait pas quelques fois où nous les avons vus se serrer la main dans de nombreux accords publicitaires. Xbox y la Federación Francesa de Fútbol, PlayStation y la UEFA Champions League y un clásico: las camisetas de fútbol que han llevado el logotipo de consolas y compañías de videojuegos, como la mítica camiseta del Sevilla FC que lucía Maradona con el logo de Super Nintendo , entre autres. Dans le lien suivant, vous pouvez profiter d’un rapport que nous avons publié l’année dernière, dans lequel nous passons en revue nombre d’entre eux avec des données, des images et des curiosités.

Mediriem Games, l’un des éditeurs les plus actifs

La société de production et de distribution de jeux vidéo basée à Madrid compte plus de 670 titres distribués dans le monde entier, un chiffre vraiment spectaculaire. Au cours des derniers mois, nous l’avons vue nous proposer des œuvres telles que Effie, Yuoni, Call of the Sea et Song of Horror, entre autres. Dans les mois à venir, nous le verrons nous apporter des éditions physiques de jeux comme Mortal Shell, MADiSON et le célèbre Sifu.

Sources : Real Saragosse | Jeux Meridiem