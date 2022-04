Un Call of Duty exclusif Xbox "ça n’aurait pas de sens"selon un ancien chef de Sony

La nouvelle de l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft est probablement la plus importante depuis un an, et l’un des débats qui ont été générés autour d’elle est l’hypothétique exclusivité d’une franchise du calibre de Call of Duty . Pour le moment, il ne semble pas que ce sera comme ça, mais juste au cas où, Jack Tretton, ancien responsable de PlayStation America, estime que d’un point de vue financier « cela n’aurait pas de sens ».

« Je ne pense pas que nous allons voir des jeux devenir exclusifs à une seule plate-forme », dit-il, de ne voir les franchises Activision Blizzard que dans l’écosystème Xbox. Je ne pense pas que cela ait un sens financier pour eux de prendre Call of Duty et de le rendre exclusif aux plateformes Xbox. Ils ne se sont pas comportés comme ça dans le passé et je pense que malgré les acquisitions futures, nous continuerons à voir un développement multiplateforme. »

Précisément, Tretton ne croit pas que ces acquisitions créeront une plus grande compétitivité, car l’industrie du jeu vidéo va dans le même sens et ses rivaux sont d’autres médias de divertissement, étant en fait une menace pour les plus traditionnels. « Il n’y a que 24 heures dans une journée. Il faut dormir », dit-il.

À propos de la PS Vita

Dans une autre interview, cette fois au milieu AxiosTretton a également pesé sur la PS Vita, reconnaissant qu’il souhaiterait avoir plus de soutien de la part de l’entreprise. « Il y avait certaines technologies qui, je pense, étaient bonnes, mais elles n’avaient tout simplement pas le niveau de support dont elles auraient eu besoin », dit-il. « Donc, vous le présentez au marché et aux consommateurs, mais avez-vous le budget marketing pour faire passer le message ? Avez-vous l’argent pour soutenir les développeurs et inciter le développement de jeux à soutenir cette initiative ? »

Source : IGN