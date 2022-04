7 souhaits pour le retour à Monkey Island

Sorti de nulle part, et après 31 ans, Ron Gilbert a annoncé sur Twitter le retour de Monkey Island avec toute l’équipe qui a marqué l’histoire de notre passe-temps. Return to Monkey Island est actuellement l’un des jeux les plus attendus pour ceux qui ont grandi derrière des écrans ovales et des souris à boule. Et pour bien d’autres qui ont découvert cette merveilleuse saga des années plus tard, bien sûr.

Le retour de Ron Gilbert

Le travail de Ron Gilbert est connu dans le monde entier et avant cette annonce tant attendue, nous avions son travail précédent sur Thimbleweed Park, une autre aventure graphique moderne qui a montré que ce genre peut encore faire beaucoup plus. Mais ce n’est pas un nouveau jeu. Ce n’est pas n’importe qui. C’est la suite d’une saga que Ron a laissée entre les mains des autres il y a longtemps, le temps insuffisant pour que notre cerveau délicat et avancé oublie ne serait-ce qu’une petite partie de The Secret of Monkey Island.

Alors, chez Netcost on vous a préparé les insultes les plus cocasses, on a bu deux bonnes carafes de GORG et l’épée à la main on va vous dire les 7 voeux qu’on attend le plus pour Return to Monkey Island.