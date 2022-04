MADiSON : l’inquiétant survival-horror confirme sa date de sortie sur PC et consoles

MADiSON est l’un des titres indépendants appelés à conquérir les amateurs d’horreur cette année. Une histoire de rituels et d’entités démoniaques dans laquelle nous jouons à la première personne, résolvons des énigmes et utilisons une caméra pour survivre. Le jeu a confirmé son arrivée sur PC, PS5 et PS4 le 24 juin. Dans l’en-tête au-dessus de ces lignes, vous pouvez profiter de la bande-annonce de la date de sortie.

Bloodius Games et Meridiem Games font référence à une future version pour les « consoles de nouvelle génération », bien qu’ils n’aient pas partagé plus de détails. Le jeu aura une édition physique pour PS4 et PS5 appelée Possessed Edition, qui apporte avec elle une copie du jeu, plusieurs cartes postales, des fonds d’écran officiels et un DLC avec du contenu pour notre appareil photo.

MADiSON : tout ce que vous devez savoir

Le titre propose une expérience d’horreur psychologique à la première personne, dans laquelle on se met à la place de Luca, qui se réveille dans sa chambre les mains couvertes de sang et sans savoir ce qui s’est passé. Selon le synopsis officiel, « le monde des vivants va s’unir à celui des morts » dans une aventure où la caméra jouera un rôle fondamental pour prendre des images, les révéler et découvrir la voie à suivre. Il est également fait référence à la présence « d’événements déclenchés de manière aléatoire et d’énigmes changeantes qui garantissent un niveau de rejouabilité plus élevé ». De plus, l’étude assure que nous vivrons une histoire dérangeante, et qu’il faudra faire attention à ne pas attirer des présences « indésirables ».

MADiSON sera mis en vente le 24 juin prochain sur PC, PS5 et PS4. De plus, un peu plus tard, il arrivera également sur Nintendo Switch. Meridiem Games s’occupe de la distribution de l’édition physique.

Sources : MADiSON via Twitter | Jeux Meridiem