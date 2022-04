Story of Seasons: Pioneers of Olive Town pour PS4 confirme sa fenêtre de sortie

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town est sorti exclusivement sur Nintendo Switch il y a un peu plus d’un an – quelques mois plus tard, il a également atterri sur PC via Steam. Il a été récemment confirmé que le titre Marvelous AQL arriverait également sur PS4, bien qu’il n’y ait pour le moment aucune fenêtre de sortie définie. Eh bien, nous connaissons déjà la date approximative : ce sera à l’été 2022. Cela a été annoncé par Marvelous Games via Twitter.

Bien que les détails exacts sur la version pour l’Occident n’aient pas encore été précisés, nous savons déjà que la date de sortie pour le Japon est fixée au 28 juillet, une version qui aura une édition physique qui comprend le pass d’extension et aura un prix d’échange de 39,99 €. Espérons que l’éditeur partagera bientôt plus de détails.

La vie à Villa Oliva

Dans notre test du jeu (8,5 sur 10), nous avons dit que « Story of Seasons : Pioneers of Olive Town est un excellent jeu de gestion sociale et agricole. Peut-être le meilleur de la saga, avec ses plus et ses moins. Les développeurs ont pu mettre à jour le gameplay et ajouter de nouvelles fonctionnalités qui insufflent de l’air dans une franchise quelque peu stagnante. C’est l’étape à suivre pour les futures itérations. Le sentiment d’exploration et d’amélioration de soi est exquis. Vous pouvez lire le texte intégral sur le lien suivant.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town a fait ses débuts exclusivement sur Nintendo Switch en mars 2021. Un peu plus tard, en septembre, il est arrivé sur PC via Steam et cette année, en été, il fera de même sur PS4. En fait, la carte de titre apparaît déjà sur le PlayStation Store ; Vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits sur le lien suivant. Dans l’onglet d’informations, vous pouvez vérifier que le jeu aura des améliorations techniques pour PS4 PRO.

