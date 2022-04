Dark Vador et Indiana Jones arrivent sur Fortnite selon un initié

Les collaborations sont une constante dans Fortnite, et à ce stade, cela ne devrait pas nous surprendre. Un initié et membre populaire de la communauté Fortnite Battle Royale affirme qu’au cours de la prochaine saison, Dark Vador (de Star Wars) et Indiana Jones arriveront en tant que skins dans le jeu. On vous dit tout ce qu’on sait juste ci-dessous :

Skins de Dark Vador et d’Indiana Jones dans Fortnite : tout ce que l’on sait

Selon Tabor Hill/TaborTime, un youtubeur bien connu qui s’est concentré sur le téléchargement de contenu Fortnite, et avec un historique assez complet de fuites et d’informations antérieures confirmées plus tard par Epic Games, dans l’une de ses dernières vidéos, il a déclaré ce qui suit :

Dark Vador arrivera en tant que skin à Fortnite lors de la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite. De plus, il sera un PNJ hostile/boss qui apparaîtra sur l’île au cours de cette saison. Il affirme également qu’il pourrait s’agir d’un skin Battle Pass.

Indiana Jones arrivera en tant que skin dans Fortnite lors de la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite.

La vidéo en question est la suivante :

Selon lui, la saison 3 de Fortnite Chapter 3 ne sera pas sur le thème de Star Wars ; pour cela, il donne comme exemple la saison 5 du chapitre 2, dans laquelle The Mandalorian était un skin Battle Pass, ce personnage était également un PNJ hostile sur l’île, mais la saison elle-même n’était pas sur le thème de Star Wars.

Nous vous rappelons que dans le direct de State of Unreal 2022 d’Epic Games lui-même, pendant un moment de la vidéo, vous pouviez voir dans les dossiers Unreal Engine correspondant aux fichiers, skins et actifs Fortnite tels que Dark Vador lui-même, Doom Slayer (DOOM) ou Père de famille.

Le « Jones » qui apparaît dans cette liste de dossiers ferait référence à Indiana Jones, et non à un nouveau skin d’Agent Jones comme on pourrait le penser au départ. Selon Tabor Hill, Epic Games « a divulgué lui-même ce skin ».

Quoi qu’il en soit, chez Netcost, nous serons toujours au courant de tout changement ou nouveauté pouvant exister à cet égard. En attendant, nous vous rappelons que nous avons un guide complet de Fortnite Battle Royale grâce auquel vous pourrez monter de niveau très rapidement et obtenir les meilleures armes.

Source : YouTube/Tabor Time