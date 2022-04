Le réalisateur d’Avengers Endgame découvre la vraie raison de tant de comédie dans l’UCM

S’il y a bien un trait distinctif qui se répète encore et encore, dans une mesure plus ou moins grande, dans pratiquement tous les films de Marvel Studios, c’est bien l’humour ou la comédie. Une fonctionnalité qui a été critiquée à de nombreuses reprises et qui, malgré tout, continue d’apparaître de manière récurrente dans une phase 4 de l’UCM qui semble avoir mûri au niveau du contenu par rapport aux productions passées. Désormais, le réalisateur Joe Russo s’est exprimé sur le sujet, justifiant la présence de la comédie dans le MCU et qui est derrière.

Joe Russo découvre les secrets du MCU

Et c’est que l’interview qui nous concerne publiée par Deadline nous a laissé plusieurs titres intéressants ces jours-ci sur l’UCM, du budget réel d’Avengers Infinity War et d’Avengers Endgame à pourquoi Iron Man devrait mourir à la place de Captain America dans Endgame. Maintenant, Russo s’est penché sur un sujet aussi controversé que la présence de la comédie dans les studios Marvel.

« La sauce secrète de Marvel est que Kevin aime que les films soient divertissants, vous savez ? Et le divertissement implique souvent de l’humour, et je pense que Kevin aime beaucoup tester les films et je pense qu’il aime s’asseoir dans la projection de test et entendre les commentaires », déclare Joe Russo. «Alors le public rit, vous pouvez entendre leur réponse. Vous pouvez le comprendre, « D’accord, toutes les 2 minutes, ils apprécient le film », et c’est un moyen puissant pour lui d’évaluer comment le film fonctionnera avec le public, vous savez ? L’humour est très important pour lui », conclut le réalisateur.

Il semble qu’il soit clair que la comédie continuera d’être présente dans l’UCM grâce à la vision de Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, sur la façon de faire des blockbusters qui balayent le box-office ; Bien sûr, pour le moment, la formule semble fonctionner.

source | date limite