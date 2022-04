Nvidia active les démos dans son service GeForce Now et ajoute 6 jeux supplémentaires à son catalogue

GeForce Now, le service de jeux vidéo à la demande de Nvidia, ajoute les démos tant attendues à son offre. Cela a été annoncé par la société, confirmant que parmi son catalogue de jeux dans le cloud, vous pouvez déjà profiter de la fonctionnalité d’essai de plusieurs de ses titres via le streaming. Parmi les jeux qui peuvent être essayés gratuitement, nous trouvons des noms aussi intéressants que Ghostrunner, Inscryption ou le plus récent Chorus. Parallèlement à l’arrivée des démos, l’arrivée de jusqu’à six autres titres a été annoncée à son catalogue déjà étendu, parmi lesquels les célèbres Northgard ou Tunic.

Tunic et Northgard parmi les nouveautés de GeForce Now

Pour le moment, l’offre de démos est limitée à cinq jeux, bien que Nvidia prévoie déjà que beaucoup d’autres arriveront bientôt. Ainsi, les quatre premiers jeux vidéo pouvant déjà être essayés en format démo sont Ghostrunner, Chorus, Inscryption, Diplomacy Is Not an Option et The RiftBreaker Prologue. De plus, les comptes Priority et RTX 3080 pourront jouer à des démos avec des extras tels que le ray tracing et DLSS si leurs utilisateurs le souhaitent.

En revanche, s’ajoutent deux titres finalistes de l’Epic MegaJam 2021, comme BotiBoi et Microwasp Seekers, créés sous Unreal Engine. Tout cela à travers la dernière mise à jour du service, la 2.0.39, qui apporte également des améliorations à l’application pour PC et Mac.Enfin, et sûrement la plus marquante de l’actualité GeForce Now de cette semaine, jusqu’à six nouveaux jeux vidéo, désormais disponibles sur le Nvidia service. Les jeux sont :

Mourir après le coucher du soleil (Steam)

Elderborn (vapeur)

Northgard (magasin de jeux épiques)

Offworld Trading Company (Steam)

L’esprit de l’île (Steam)

Tunique (Epic Games Store)

Nvidia a récemment lancé la nouvelle et toute puissante RTX 3090 Ti, « le GPU le plus rapide de la planète » au prix prohibitif de 2 249 euros.

