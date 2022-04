Gestionnaire de football 2022 | Jouez gratuitement ce week-end sur PC et Xbox

Week-end, journées de football et stades pleins, également dans les jeux vidéo. Dès maintenant et jusqu’au 11 avril, tous les joueurs auront la possibilité d’accéder gratuitement à Football Manager 2022, le jeu de gestion de football développé par Sports Interactive et édité par SEGA. Le titre peut être téléchargé sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible, c’est-à-dire Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (à la fois Steam et Epic Games Store et Microsoft Store).

Comme d’habitude avec les essais gratuits, SEGA offre également une réduction à tous ceux qui souhaitent acheter une copie complète. Jusqu’au 21 avril prochain, il peut être acheté avec une remise de 33% (à partir de 36,84 euros).

Effacez ces plans de week-end… Essayez Football Manager 2022 GRATUITEMENT sur Epic, Steam et Xbox 🤩 En direct aujourd’hui – restez à l’écoute 👀 pic.twitter.com/49sobiW6m — Entraîneur de football (@FootballManager) 7 avril 2022

À la table du président et dans le skin de l’entraîneur

Dans Football Manager 2022, il y a 122 ligues disponibles, nous pouvons donc nous mettre en charge de l’équipe, embaucher un staff d’entraîneurs, choisir et gérer les transferts et suivre l’évolution de chacun des footballeurs, sans oublier le renouvellement (ou la résiliation de leurs contrats respectifs). Le jeu comprend une base de données avec plus de 500 000 vrais joueurs de football.

« Dans le football, il n’est pas seulement important de gagner et d’être meilleur que les autres », disent-ils dans la description officielle. « Vous devez dépasser les attentes, réaliser vos rêves et réussir. Monter en haut du tableau pour surprendre le monde entier ou revenir d’une situation délicate sont les moments les plus spéciaux ».

Football Manager 2022 est disponible sur les consoles Xbox et PC, ainsi que sur le service Xbox Game Pass. En ce qui concerne les nouveautés sur le terrain (de football), Konami a annoncé la date de sortie de la version 1.0.0 d’eFootball 2022, qui sortira le 14 avril. Netcost a pu tester le titre et a certifié les nombreuses améliorations promises par la société japonaise. Vous pouvez lire nos premières impressions via ce lien.

source | Gestionnaire de football 2022