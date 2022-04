L’ex-scénariste de Tomb Raider : « Je veux que Lara profite un peu de ce qu’elle fait »

La scénariste de Tomb Raider Rhianna Pratchett a présenté le prix BAFTA du meilleur récit, qui a été remporté par Unpacking. Profitant de l’annonce du prochain Tomb Raider, déjà développé par Crystal Dynamics, Eurogamer a demandé à l’écrivaine ce qu’elle pensait de la nouvelle aventure de Lara. Comme elle l’a expliqué, elle aimerait qu’elle montre son potentiel et apprécie son travail d’éclaireuse.

Bien que Pratchett ne travaille pas sur le jeu, elle a reconnu qu’elle était « très excitée » pour ce qui est à venir. « Nous avons passé un bon moment à faire évoluer le personnage », se souvient-il. « J’aimerais la voir se débrouiller seule et profiter un peu de ce qu’elle fait, car lorsque nous avons écrit le redémarrage, elle était en train de devenir une pilleur de tombes. »

Encore des voeux pour le prochain Tomb Raider

Des traits de personnalité comme « la ténacité, la bravoure ou l’inventivité » n’étaient encore « qu’effleurant la surface » pour elle. « Je veux la voir complète, disant les lignes audacieuses que j’aurais aimé écrire. Mais vous savez, je n’étais pas encore à ce stade, je n’étais pas encore assez confiant. » L’écrivain a apprécié la réponse des fans concernant le redémarrage et a exprimé son enthousiasme pour ce qui va se passer ensuite.

Le prochain Tomb Raider est connu pour utiliser Unreal Engine 5, le moteur graphique d’Epic Games. De Crystal Dynamics, ils assurent qu’ils offriront « une aventure d’action cinématographique » à la hauteur de ce que les fans attendent. Pour le moment, même la fenêtre de lancement ou les plates-formes sur lesquelles il sera publié sont inconnues. Le développement ne fait que commencer.

La trilogie la plus récente a débuté en 2013 avec Tomb Raider, un produit qui raconte les premières étapes de Lara Croft en tant qu’aventurière. Il a été suivi par Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, ce dernier étant développé par Eidos Montréal, les créateurs des Gardiens de la Galaxie de Marvel.

source | Eurogamer