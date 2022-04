Thor et Jane Foster dans le nouveau poster de Thor Love and Thunder : voici à quoi ressemble leur nouvelle armure

Thor: Love and Thunder, le prochain film UCM qui sortira en salles après la prochaine première de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, peut être vu à travers un nouvel art promotionnel mettant en vedette Thor et Jane Foster, les deux principaux protagonistes du nouveau Taika Waititi à Marvel Studios après avoir réalisé Thor : Ragnarok en 2017. Ainsi, et grâce à cette nouvelle affiche, nous pouvons jeter un œil à la nouvelle armure des deux personnages, dont on n’a pratiquement rien vu à part quelques fuites lors du tournage il y a près d’un an.

Voici à quoi ressemblent Thor et Mighty Thor dans Love and Thunder

Et c’est que Thor: Love and Thunder présentera Jane Foster, le personnage bien connu de Natalie Portman, en tant que Mighty Thor, en plus de poursuivre les événements d’Avengers Endgame, Thor entreprenant de nouvelles aventures galactiques avec les Gardiens de la Galaxie, des personnages qui ils apparaîtront dans le film malgré le fait qu’on ne sait pas combien de temps ils resteront à l’écran.

Pour le moment, Marvel Studios n’a partagé aucune avancée ni bande-annonce pour Thor : Love and Thunder malgré le fait que sa sortie en salles se rapproche, prévue le 8 juillet 2022, dans seulement trois mois. En revenant à cette nouvelle affiche que vous pouvez voir au-dessus de ces lignes, on peut voir que Jane Foster brandit le Mjolnir de Thor et qu’Hela s’est brisée dans Thor : Ragnarok. Verrons-nous comment ils reconstruisent le marteau mythique de Thor et comment il donne des pouvoirs à Jane ?

Thor : Love and Thunder sort en salles le 8 juillet 2022. Avant de voir, dans le cadre de l’UCM, la suite de Moon Knight, le film Doctor Strange dans le multivers de la folie et l’avant-première sur Disney+ de la série Ms .Merveille.

source | Le Direct