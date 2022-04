Jeux gratuits et soldés ce week-end (8-10 avril) : CoD Vanguard…

Un nouveau week-end arrive plein d’opportunités pour découvrir de nouvelles aventures. Entre le 8 et le 10 avril, vous trouverez un assortiment de jeux et d’offres dédiés aux principales plateformes du moment. On vous dit ce qui vous attend sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Call of Duty : Vanguard sur PlayStation, Xbox et PC

L’accès gratuit au multijoueur de Call of Duty: Vanguard est toujours actif jusqu’au 13 avril. Nous vous rappelons que tous les progrès que vous faites seront stockés dans votre profil. Si vous passez à la version complète, vous continuerez à partir du point où vous vous étiez arrêté. Pour y jouer sur console, vous devez être abonné à PS Plus ou Xbox Live Gold.

The Elder Scrolls Online : Morrowind sur PlayStation, Xbox et PC

Zenimax Online prépare les joueurs pour leur débarquement sur High Isle, la prochaine extension du célèbre MMO. Cependant, jusqu’à son lancement en juin prochain, la société propose gratuitement son extension Morrowind, le premier chapitre majeur de The Elder Scrolls Online. Pour l’utiliser, vous devez vous rendre dans la boutique du jeu, vous le verrez dans la section Chapitres.

NewWorld sur PC

Le MMO Amazon Games a fait ses débuts le 28 septembre avec force. Cependant, ses problèmes structurels ont entraîné une pénurie de joueurs. Vous avez maintenant la possibilité de l’essayer pendant quelques jours sans frais supplémentaires. Vous pouvez trouver l’essai gratuit sur Steam jusqu’au 12 avril.

La disparition d’Ethan Carter et Rogue Legacy sur Epic Games Store

L’Epic Games Store continue de soutenir sa promotion hebdomadaire de jeux gratuits. Cette fois, c’est au tour de The Vanishing of Ethan Carter et Rogue Legacy. Les deux resteront disponibles jusqu’au 14 avril prochain à 17h00 CEST.

