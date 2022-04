Appel du devoir | Activision exclut les syndicats de Raven Software : leurs salaires ne vont pas s’améliorer

Verre Trempé pour iPhone 11 & iPhone XR (3 Pack) – Film Protection écran Compatible avec Apple - sans Bulles d'air, Anti-Rayures, Haute Définition (6.1") – 0.33mm, Dureté 9H – Transparent

Quels que soient les aléas de la vie avec les verres trempés UsiPhone votre téléphone sera protégé. Hautement durable et recouvert d'un revêtement oléophobe, notre verre trempé pour iPhone 11 & iPhone XR est une extension subtile de votre iPhone qui préserve l'écran tel que vous l'avez acheté. L'apparence, le toucher et le fonctionnement sont identiques à ceux de votre écran d'origine : Ultra-mince et d'une clarté exceptionnelle, notre verre trempé iPhone 11 / iPhone XR non encombrant offre une protection aussi agréable à l'œil qu'au toucher. Vous le remarquerez même pas ! Prête à tout : grâce à ses cinq couches durables et à sa dureté 9h, notre protection d'écran résiste à l'usure quotidienne et offre une protection renforcée contre les rayures, les éraflures, les chocs, les impacts et bien plus encore. Vous détestez autant que nous les empreintes digitales et les taches ? Notre film protection pour iPhone 11 / iPhone XR est recouverte d'une couche oléophobe transparente qui protège contre les résidus de sueur et d'huile provenant des empreintes digitales, afin de garder l'écran de votre téléphone parfaitement propre toute la journée. Profitez d'une installation sans bulles d'air : Nettoyez et séchez votre écran, alignez et posez votre protection d'écran sur l'écran et pressez les bulles éventuelles pour les faire disparaître. La couche de silicone extra collante s'attache facilement et fermement, rendant l'installation hyper simple.