Dune: Spice Wars commencera son accès anticipé en avril

Le lancement de Dune : Spice Wars aura lieu en accès anticipé, ce qui a déjà été officiellement confirmé. Le jeu de stratégie développé par Shiro Games et édité par Funcom pourra être apprécié à partir du 26 avril prochain. L’étude a mis en évidence qu’ils travaillent sur la phase finale des tests et ont prévu que le produit semble « incroyable » aux commandes.

« Ces derniers mois, nous avons partagé des détails sur le jeu avec vous tous, nous avons entendu des théories et vu l’intérêt constructif au sein de la communauté », commentent-ils. « Ce fut une expérience formidable, nous avons hâte d’entendre ce que vous pensez du jeu. »

Pourquoi avez-vous opté pour l’accès anticipé ?

Shiro Games a clarifié les raisons de cette décision sur la propre page du jeu sur Steam. Selon leurs propres mots, l’objectif est de faire de ce titre « le meilleur jeu possible », ils travailleront donc ensemble « avec la communauté » pour corriger et façonner l’expérience jouable en fonction des commentaires et retours reçus. Dans ses propres mots :

« L’accès anticipé nous offre une avenue pour collaborer avec les joueurs et les fans avec deux objectifs : garantir l’accessibilité tout en restant fidèle à l’essence du travail de Frank Herbert, et créer un jeu unique où les fonctionnalités très intéressantes de l’univers Dune se traduisent par un jeu captivant. expérience de jeu.”

L’idée est qu’ils maintiennent le statut d’accès anticipé pendant une période comprise entre 9 et 12 mois, bien que le processus dépende de la rapidité à atteindre les jalons proposés et de la mise en œuvre des fonctions et de tout le contenu qu’ils ont prévu. « Nous ne sommes pas pressés », précisent-ils. « Nous voulons nous assurer que lorsque la version finale est sortie, le jeu est là où nous voulons qu’il soit. »

Netcost a eu l’occasion de voir le jeu en action. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur Dune : Spice Wars. Le titre est basé sur les romans, et non sur l’adaptation cinématographique réalisée par Denis Villenueve, qui prépare déjà la suite.

