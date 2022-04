KillRoy, le nouveau slasher de Kevin Smith, sortira en NFT : seulement 5 555 exemplaires

KillRoy Was Here, le nouveau film d’horreur comique de Kevin Smith, le célèbre réalisateur, scénariste et acteur hollywoodien, sortira uniquement en NFT. Cela a été partagé par son auteur, assurant que seuls 5 555 exemplaires au total seront mis en vente via des jetons non fongibles en tant qu’édition limitée d’un nouveau film d’horreur dans lequel un meurtrier impitoyable terrifiera ses victimes avec une machette propre. . Ne manquez pas la bande-annonce de KillRoy Was Here menant cette même nouvelle.

Killroy était ici uniquement via NFT

À tel point que Kevin Smith sortira un NFT contenant son nouveau film KillRoy Was Here, un making of de celui-ci, son propre commentaire et un art exclusif. Tout cela à travers un pack numérique en édition limitée qui ne peut être acheté que par un total de 5 555 acheteurs ; Pas un de plus.

De plus, comme l’explique le cinéaste lui-même, lorsque vous acquérez le film, vous obtenez non seulement le métrage lui-même et ses extras, mais vous pouvez en faire ce que vous voulez, que ce soit en éditant son contenu, en le transformant, en en créant un nouveau ou même faire de l’art conceptuel pour une suite que le réalisateur a déjà en tête. Selon Smith, l’acquisition de son film vous donnera l’opportunité de collaborer au développement de sa deuxième partie, si et quand cela devient une réalité.

Le redoutable tueur de ce nouveau film slasher loufoque s’inspire du graffiti légendaire de la Seconde Guerre mondiale « KillRoy Was Here » qui est devenu au fil du temps une icône populaire. Maintenant, Kevin Smith, après cinq ans de production et une crise cardiaque (ainsi que la fin du redémarrage de Jay et Silent Bob), il semble que son nouveau projet va enfin se concrétiser, bien que via NFT.

source | Fil indé