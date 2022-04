Star Wars: The Mandalorian partage l’art de Boba Fett inspiré par le juge Dredd

La deuxième saison de The Mandalorian a réintroduit l’un des personnages les plus aimés de l’univers Star Wars. Le chasseur de primes Boba Fett est revenu à la recherche de son armure perdue après avoir presque goûté la mort dans l’estomac de la créature Sarlacc. Le créateur de personnages de Lucasfilm, Brian Matyas, a partagé un design abandonné pour le personnage sur Instagram, inspiré du juge Dredd, un protagoniste de la bande dessinée.

« La cape est inspirée du look du juge Dredd » qui apparaît dans le film de 1995, avec Max Von Sydow. C’est une tenue nomade qui a été conçue pour la saison 2 de The Mandalorian, lorsque le personnage est sur Tatooine.

Confirmé un panel de The Mandalorian dans la célébration de Star Wars

Les adeptes de la saga galactique ont un rendez-vous incontournable du 26 au 29 mai, la Star Wars Celebration à Anaheim (Californie). Qu’ils soient en personne ou non, de grosses annonces liées à la saga sont attendues. Les séries Obi-Wan Kenobi, Andor et The Bad Shipment auront leur propre espace, tout comme The Mandalorian. Les responsables de la série, Jon Favreau et Dave Filoni, joueront dans un panel consacré à l’avenir de Mando et compagnie.

Le panel Mando+ aura lieu le 28 mai et réunira non seulement ses créateurs, mais aussi plusieurs invités spéciaux. Ils passeront en revue les deux premières saisons et se tourneront vers l’avenir, bien que Lucasfilm n’ait pas donné plus d’indices sur ce qu’ils ont en main. Y aura-t-il une bande-annonce pour la troisième saison ? C’est l’une des possibilités réalisables, mais pour l’instant, nous devons attendre.

Lucasfilm n’a pas précisé si Le The Book Of Boba Fett aura une deuxième saison, bien qu’ils ne l’aient jamais qualifié de série limitée, contrairement au cas de Star Wars : Obi-Wan Kenobi. Les stars principales Temuera Morrison et Ming-Na Wen ont exprimé leur désir de revenir.

source | Bande dessinée