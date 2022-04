Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, y a-t-il une scène post-générique ?

Ce sont de mauvais moments dans le monde magique. Gellert Grindelwald, un sorcier noir aux intentions aussi sombres que son cœur, planifie une guerre qui affectera les praticiens de la magie ainsi que les moldus (êtres non magiques). Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore sort aujourd’hui le 8 avril dans les cinémas espagnols. La question qu’on se pose toujours est de savoir s’il y a ou non une scène après le générique.

Netcost a assisté à la projection presse et peut confirmer que non, le film n’introduit aucune séquence post-générique. Pourtant, la fin est suffisamment suggestive pour anticiper ce qui pourrait arriver ensuite. L’histoire de Fantastic Beasts est loin d’être terminée, et si le calendrier de Warner Bros. Pictures se concrétise, il est prévu que la saga soit une pentalogie. La guerre éclatera-t-elle entre cette première « armée de Dumbledore » et Grindellwald ? C’est ce qui était prévu depuis le deuxième film.

De quoi parle Les Secrets de Dumbledore ?

Il y a des années, dans leur jeunesse, deux amants ont jeté un sort qui les empêche de se faire face. L’amour et ses pensées idéalisées ont été le moteur de cette décision, une décision que Dumbledore et Grindelwald regrettent. Presque au milieu du 20e siècle, le sorcier noir a l’intention de mettre fin aux Moldus et de s’imposer comme le chef suprême du monde. De l’autre côté du plateau se trouve Dumbledore, qui fait équipe avec Newt Scamander et le reste du gang pour éviter le désastre.

En plus des Animaux Fantastiques : Les Secrets de Grindelwald, Warner Bros. Games prépare un retour dans les jeux vidéo de la saga. Hogwarts Legacy, développé par WB Avalanche, sortira fin 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Dans cet article, vous pouvez lire tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le jeu vidéo tant attendu.