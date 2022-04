Doctor Strange in the Multiverse of Madness bat des records de prévente : pointe vers le blockbuster

L’optimisme abonde autour de Doctor Strange dans le multivers de la folie, la prochaine grande sortie de Disney dans l’univers cinématographique Marvel. Le deuxième film avec Doctor Strange de Benedict Cumberbach est devenu le film avec les meilleurs records de prévente lors de son « day one » de réservation de billets sur Fandango. Bien qu’aucune donnée spécifique ne soit sortie, de Deadline, ils soutiennent qu’il a dépassé le « day one » de réservations pour The Batman (Warner Bros. Pictures).

Meilleur « day one » de prévente de billets en 2022

La société américaine, l’un des leaders du marché de la vente de billets de cinéma aux États-Unis, précise que Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été le film avec le plus de billets vendus lors de son « day one » de prévente jusqu’à présent. en 2022 ; le meilleur disque depuis Spider-Man: No Way Home le 29 novembre. Tout cela s’est traduit par 260 millions de dollars lors de son premier week-end aux États-Unis ; le deuxième meilleur de tous les temps.

Il est facile de prédire que Doctor Strange in the Multiverse of Madness dépassera les 134 millions de dollars engrangés lors du premier week-end sur le marché nord-américain.

« Le « day one » épique de prévente pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness prouve que les fans sont plus que ravis de vivre toutes les sensations fortes, les frissons et les surprises qui font la renommée de Marvel Studios. » Rédacteur en chef de Fandango, Erik Davis, dans une déclaration aux médias.

Doctor Strange dans le multivers de la folie arrive ce 6 mai

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) sortira dans le monde entier le 6 mai 2022, à la suite de Spider-Man: No Way Home et Scarlet Witch and Vision in a Phase 4 with more and plus de questions. On se souvient que la série Moon Knight vient d’être diffusée sur Disney +, tandis que Mme Marvel arrivera également en série le 8 juin.

