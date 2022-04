Voici à quoi ressemble Goku Ultra Instinct -Sign- Dragon Ball Xenoverse 2, le Goku le plus puissant ?

Goku Ultra Instinct -Sign- arrive cet été dans Dragon Ball Xenoverse 2 sous forme de contenu téléchargeable. Le nouveau DLC, qui fait partie du pack Awakened Warrior, accueillera l’une des formes les plus puissantes de Son Goku dans l’univers d’Akira Toriyama entre juillet et septembre, une date encore à déterminer. Bandai Namco Entertainment a célébré l’arrivée du combattant dans la bande-annonce que vous pouvez voir au début de cette news.

Goku Ultra Instinct -Sign- arrive dans Dragon Ball Xenoverse 2

Goku Ultra Instinct -Sign- a été révélé pour la première fois dans l’épisode 110 de Dragon Ball Super ; spécifiquement dans la saga du Tournoi du pouvoir, dans lequel nous avons eu des affrontements comme Hit contre Jiren ou Goku contre Jiren. Le protagoniste de la série est l’un des personnages les plus remarquables dudit arc canonique de Dragon Ball Super, puisque c’est ici que nous avons pu voir la forme Ultra Instinct de Son Goku en action pour la première fois.

Ce Goku Ultra Instinct -Sign- est la transformation incomplète du processus évolutif de Kakarot en Migatte no Goku’i « Kizashi », puisque sa forme perfectionnée est le Perfected Ultra Instinct, qui pourrait venir plus tard dans le jeu vidéo Dimps.

Dragon Ball Xenoverse 2 est un succès absolu : 8 millions d’exemplaires vendus

Dragon Ball Xenoverse 2 est un succès absolu avec plus de 8 millions d’unités vendues depuis son lancement. Le jeu a été initialement publié en 2016 pour PC, PS4 et Xbox One ; en 2017, un an plus tard, il a fait le saut vers Nintendo Switch. Enfin, Bandai Namco l’a également publié sur Google Stadia.

De son côté, l’autre grande sortie de la saga récente, Dragon Ball FighterZ, compte également 8 millions d’exemplaires vendus. Après l’ARPG dédié à DBZ, Dragon Ball Z Kakarot, avec 4,5 millions d’unités vendues, force est de constater que la licence est toujours aussi vivante. Dans le futur, nous aurons Dragon Ball : The Breakers.

