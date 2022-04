Metroid Dread est mis à jour vers la version 2.1.0 : ce sont les trois modes Boss Rush

Nintendo a mis à jour Metroid Dread vers la version 2.1.0. Le patch, désormais disponible en téléchargement, complète toutes les actualités annoncées pour le célèbre titre MercurySteam pour Nintendo Switch, qui après la mise à jour de février pour ajouter le mode terrifiant et le mode débutant, ouvre désormais les portes de la Vague de Boss (Boss Rush) , dans lequel vous pouvez combattre boss après boss sans arrêt.

Version 2.1.0 de Metroid Dread : quoi de neuf et comment est le Boss Rush

Metroid Dread version 2.1.0 est une mise à jour gratuite ; tout comme la version 2.0.0. Nintendo, non content d’avoir publié en octobre dernier un jeu vidéo difficile avec des options pour le rendre encore plus complexe (ou plus simple) avec sa mise à jour de février, monte maintenant la barre avec cette Wave of Bosses, qui est configurée en trois modes différents :

Ruée vers le patron

Ruée vers la survie

redoute la ruée vers

Ces trois modes Boss Wave sont accessibles en appuyant sur R depuis l’écran de sélection des fichiers Samus. Boss, Survival et Dread sont très différents les uns des autres, bien qu’ils partagent tous un dénominateur commun : ils cherchent à donner une impulsion au concept de défi.

Boss Rush : Un mode où le joueur se bat contre 12 boss en permanence à la recherche du meilleur temps. Si vous mourez, vous pouvez recommencer au boss que vous avez laissé… mais vous obtenez une pénalité de temps. L’objectif, insistons-y, est d’atteindre la fin dans les plus brefs délais. Déverrouillable à la fin du jeu pour la première fois. Il est possible de s’entraîner contre chaque boss individuellement à tout moment pour se préparer. Tous les dommages sont reportés au prochain engagement ; la santé n’est pas récupérée, bien que les armes se remplissent à chaque combat.

Survival Rush : mode survie. Les joueurs devront vérifier combien de boss ils peuvent vaincre en 5 minutes maximum. Tous les dégâts sont reportés au prochain combat. Si Samus meurt, c’est fini. Pour le déverrouiller, vous devez terminer Boss Rush ou Dread Rush.

Dread Rush (no-hit) – Tout comme Boss Rush, mais avec une différence : si Samus est touchée par un boss, son énergie tombe à zéro et elle est vaincue. Une autre façon de le dire : vous mourez d’un seul coup. Si vous clignez des yeux, vous le manquez. Conçu pour les streamers qui aiment le no-hit. Il est possible de s’entraîner contre chaque boss à tout moment. Débloqué en battant le jeu principal en mode Dread/Frightening.

Metroid Dread est disponible physiquement et numériquement pour Nintendo Switch. Vous pouvez lire notre analyse originale dans cet article.

source | Nintendo ; via Gematsu