Square Enix enregistre Tactics Ogre : Reborn in Japan, le grand RPG classique

Square Enix a déposé la marque Tactics Ogre: Reborn avec des enregistrements japonais. La firme japonaise, après Triangle Strategy et le récemment annoncé The DioField Chronicle, alimente ainsi la possibilité du retour de l’une de ses propriétés intellectuelles RPG tactiques les plus emblématiques, Tactics Ogre. Bien que cet enregistrement ne soit que cela, une approbation de la propriété intellectuelle à des fins commerciales éventuelles, le nom « Reborn » suggère un redémarrage de la marque. Soyez en aucune façon.

Square Enix anticipe-t-il un retour de Tactics Ogre ? Remastériser ?

La réalité est que nous ne savons pas s’il y a ou non un nouveau Tactics Ogre en développement. Le bilan, présenté le 31 mars – bien qu’il ait été rendu public ce jeudi – est évocateur. Pas en vain, ce ne serait pas la première fois que ce type de disques n’est réservé qu’aux produits dérivés (merchandising) ou aux compilations.

Image correspondant au remake de Tactics Ogre : Let Us Cling Together for (PSP)

Il y a une différence fondamentale dans ce cas, qui est la fameuse liste de jeux vidéo divulgués de NVIDIA, ce que nous connaissons sous le nom de NVIDIA Leak, où le nom Tactics Ogre est apparu sous la forme d’un remaster. Dans ladite liste de titres, que la société elle-même a reconnue comme officielle, ils ont également ajouté que tous les jeux ne devaient pas nécessairement être réels.

Pour l’instant, tout ce que cette liste indiquait a été accompli. De la première de God of Ear sur PC à la remasterisation de Chrono Cross, Dragon Quest XII ou Street Fighter 6.

Jusqu’à présent, la saga Tactics Ogre se composait de six épisodes, tous axés sur le combat tactique au tour par tour. Le dernier d’entre eux, comme l’anticipe Gematsu, a été publié en 2010 sur PSP.

Ogre Battle: The March of the Black Queen (SNES, PlayStation, Saturn) – Mars 1993

Tactics Ogre: Let Us Cling Together (SNES, Saturn, PlayStation) – Octobre 1995

Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber (Nintendo 64) – Juillet 1999

Ogre Battle Gaiden: Prince of Zenobia (NEOGEO Pocket Color) – Juin 2000

Tactics Ogre: The Knight of Lodis (GBA) – Juin 2001

Tactics Ogre: Let Us Cling Together remake (PSP) – Novembre 2010

source | Montre Chizai ; via Gematsu