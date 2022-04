Tous les gagnants des BAFTA Games 2022, c’est quoi le GOTY ?

Le dix-huitième gala des BAFTA Games Awards s’est tenu dans la nuit de ce 7 avril, un concours dirigé par la British Academy dans lequel la culture du jeu vidéo est le principal protagoniste. L’objectif, comme lors des éditions précédentes, était le même : récompenser l’excellence du secteur au cours de l’année écoulée.

Le Queen Elizabeth Hall de Londres, en Angleterre, a été la capitale mondiale du jeu vidéo lors d’une cérémonie qui cherchait à trouver son nouveau jeu de l’année (GOTY, pour son sigle en anglais), qui n’est autre que Returnal, développé par le studio finlandais Housemark (PlayStation Studios). Au total, quatre récompenses pour le jeu de tir à la troisième personne roguelike d’une équipe habituée à ne pas faillir.

Returnal, grand vainqueur des BAFTA Games 2022 avec 4 prix

Bien que It Takes Two et Returnal aient commencé comme grands favoris avec neuf nominations chacun, la réalité est que Returnal a remporté plus de décorations que tout autre, dépassant ainsi It Takes Two, Unpacking et Ratchet and Clank: A Separate Dimension avec deux prix chacun. , qui a été racheté lors de ces BAFTA Games 2022 après être devenu vide aux Game Awards.

« Nous avons fait un acte de foi et avons dû construire nos ailes en tombant, mais tous les membres de l’équipe qui ont fait un effort incroyable et le résultat final dépasse de loin même nos attentes les plus folles. » Un beau discours des gagnants du prix du meilleur jeu Returnal à #BAFTAGames. pic.twitter.com/LjzheigkIx – Jeux BAFTA (@BAFTAGames) 7 avril 2022

Pour le reste, la reconnaissance d’œuvres inoubliables telles que Inscryption, The Artful Escape, TOEM, Chicory: A Colorful Tale et Before Your Eyes se démarque, cinq titres indépendants que nous avons adorés dans cette maison; Forza Horizon 5, Psychonauts 2 ou encore No Man’s Sky reçoivent également des récompenses, comme nous le verrons ci-dessous. Enfin, il ressort que des œuvres comme Deathloop, Halo Infinite, Resident Evil Village ou Metroid Dread reviennent bredouilles.

Jetons un coup d’œil à la liste complète des gagnants.

Les jeux les plus primés aux BAFTA Games 2022

Returnal – 4 prix (9 nominations) It Takes Two — 2 prix (9 nominations) Unpacking — 2 prix (4 nominations) Ratchet and Clank : A Dimension Apart — 2 prix (8 nominations)

Tous les gagnants des BAFTA Games Awards 2022

Meilleur jeu de l’année (GOTY) — Returnal — Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Meilleur jeu britannique – Forza Horizon 5 – Playground Games/Xbox Game Studios

Meilleure animation – Ratchet and Clank : Rift Apart – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Réalisation artistique — The Artful Escape – Beethoven et Dinosaur/Annapurna Interactive

Réalisation audio/sonore — Returnal – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Meilleur premier jeu — TOEM – Something We Made

Meilleur jeu évolutif/de service — No Man’s Sky – Hello Games

Meilleur jeu familial — Chicorée : un conte coloré — Greg Lobanov/Finji

Meilleur jeu au-delà du divertissement – Avant vos yeux – Goodbye World / Skybound Games

Meilleur design – Inscription – Daniel Mullins Games/Devolver Digital

Meilleur multijoueur — It Takes Two — Hazelight Studios/Electronic Arts

Meilleure réalisation technique — Ratchet and Clank : Rift Apart — Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Meilleure bande originale — Returnal — Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Meilleur récit – Unpacking – Faisceau de sorcière / Humble Bundle

Meilleure nouvelle IP — It Takes Two — Hazelight Studios/Electronic Arts

Meilleure performance principale – Jane Perry dans le rôle de Selene Vasso dans Returnal

Meilleure performance dans un second rôle – Kimberly Brooks comme Hollis Forsythe dans Psychonauts 2

Jeu EE de l’année (Meilleur jeu d’audience) – Unpacking – Witch Beam / Humble Bundle 2

Tous les nominés aux BAFTA Awards 2022

Animation

Call 0f Duty: Vanguard (Sledgehammer Games/Activision Blizzard)

It Takes Two (Hazelight Studios/Electronic Arts)

Kena : Pont des esprits (Ember Lab Llc/Ember Lab Llc)

La vie est étrange : les vraies couleurs (Square Enix, Deck Nine Games/Square Enix)

Psychonauts 2 (Double Fine Productions/Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)

meilleur art

L’évasion artistique – Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive

It Takes Two – Hazelight Studios/Electronic Arts

Psychonauts 2 – Double Fine Productions/Xbox Game Studios

Ratchet & Clank : Rift Apart – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Resident Evil Village – Capcom/Capcom

Returnal – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

meilleur son

L’évasion artistique – Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive

Call of Duty: Vanguard – Jeux Sledgehammer / Activision Blizzard

Deathloop – Arkane Lyon/Bethesda Softworks

Halo Infinite – 343 Industries/Xbox Game Studios

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel – Eidos-Montréal/Square Enix

Returnal – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

meilleur jeu

Deathloop – Arkane Lyon/Bethesda Softworks

Forza Horizon 5 – Playground Games / Xbox Game Studios

Inscription – Daniel Mullins Games/Devolver Digital

It Takes Two – Hazelight Studios/Electronic Arts

Ratchet & Clank : Rift Apart – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Returnal – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

meilleur jeu britannique

Alba : A Wildlife Adventure – Ustwo Games/Ustwo Games, Plug In Digital

Death’s Door – Acid Nerve/Devolver Digital

Combats dans des espaces restreints – Ground Shatter / Mode7

Forza Horizon 5 – Playground Games / Xbox Game Studios

À la mer! – Inkle/ Inkle

Sable – Shedworks / Raw Fury

meilleur début

L’évasion artistique – Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive

Vers l’est – Pixpil / Chucklefish

The Forgotten City – Conteur Moderne/Dear Villagers

Genesis Noir – Feral Cat Den / Compagnon de voyage

Maquette – Graceful Decay/Annapurna Interactif

Toem – Quelque chose que nous avons fait / Quelque chose que nous avons fait

meilleur jeu évolutif

Among Us – Innersloth / Innersloth

Animal Crossing : New Horizons – Nintendo Epd/Nintendo

Apex Legends – Divertissement Respawn/Electronic Arts

Disco Elysium – Le montage final – Za/Um/Za/Um

Fortnite – Epic Games/Epic Games, les gens peuvent voler

No Man’s Sky – Bonjour Jeux/Bonjour Jeux

meilleur jeu familial

Alba : A Wildlife Adventure – Ustwo Games/Ustwo Games, Plug In Digital

Chicorée : une histoire colorée – Greg Lobanov, A Shell In The Pit, Madeline Berger, Alexis Dean-Jones, Lena Raine/Finji

Forza Horizon 5 – Playground Games / Xbox Game Studios

Superstars de Mario Party – Nintendo Epd/Nintendo

Ratchet & Clank : Rift Apart – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Unpacking – Witch Beam/Humble Games

Le jeu au-delà du divertissement

Alba : une aventure sauvage – Ustwo Games/Ustwo Games/Plug In Digital

Before Your Eyes – Goodbyeworld Games/Skybound Games

Chicorée : Un conte coloré – Greg Lobanov, A Shell In The Pit, Madeline Berger, Alexis Dean-Jones, Lena Raine/Finji

Garage de constructeur de jeux – Nintendo Epd/Nintendo

It Takes Two – Hazelight Studios/Electronic Arts

Psychonauts 2-Double Fine Productions/Xbox Game Studios

meilleure conception

Deathloop – Arkane Lyon/Bethesda Softworks

Forza Horizon 5 – Playground Games / Xbox Game Studios

Inscription – Daniel Mullins Games/Devolver Digital

It Takes Two – Hazelight Studios/Electronic Arts

Ratchet & Clank : Rift Apart – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Returnal – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

meilleur multijoueur

Back 4 Blood – Turtle Rock Studios/Warner Bros. Divertissement interactif

Call Of Duty: Vanguard – Jeux Sledgehammer / Activision Blizzard

Forza Horizon 5 – Playground Games / Xbox Game Studios

Halo Infinite – 343 Industries/Xbox Game Studios

Hell Let Loose – Matière noire / Team17

It Takes Two – Hazelight Studios/Electronic Arts

meilleure bande son

Deathloop – Arkane Lyon/Bethesda Softworks

Far Cry 6 – Ubisoft Toronto/Ubisoft

Halo Infinite – 343 Industries/Xbox Game Studios

Psychonauts 2 – Double Fine Productions/Xbox Game Studios

Ratchet & Clank : Rift Apart – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Returnal – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

meilleur récit

It Takes Two – Hazelight Studios/Electronic Arts

Life Is Strange : True Colors – Square Enix, Deck Nine Games/Square Enix

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel – Eidos-Montréal/Square Enix

Psychonauts 2 – Double Fine Productions/Xbox Game Studios

Returnal – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Unpacking – Witch Beam/Humble Games

meilleure nouvelle adresse IP

It Takes Two – Hazelight Studios/Electronic Arts

Deathloop – Arkane Lyon/Bethesda Softworks

Death’s Door – Acid Nerve/Devolver Digital

Inscription – Daniel Mullins Games/Devolver Digital

Returnal – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Unpacking – Witch Beam/Humble Bundle

