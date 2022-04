GTA Online : super bonus pour les entreprises et actualités du 7 au 13 avril

Une semaine de plus, Rockstar Games présente l’actualité hebdomadaire de GTA Online, le mode multijoueur populaire de GTA V, cette fois avec une attention particulière aux entreprises criminelles les plus populaires telles que le double GTA $ et RP dans les emplois et les défis de motards vip, les bonus et le salaire Augmentations pour les associés et les gardes du corps et triple GTA$ et RP sur les opérations mobiles. De plus, les versions de GTA Online pour PS5 et Xbox Series X|S incluent le créateur de métiers : cadre, motard, marchand d’armes ou propriétaire d’une boîte de nuit.

remises aux entreprises

Cette semaine, profitez de 80 % de réduction sur une large sélection liée aux affaires :

Cadres : intérieurs de bureaux

Dirigeants : Armurier

Marchands d’armes : armurier

Marchands d’armes : stand de tir

Propriétaires de boîtes de nuit : Danseurs de boîtes de nuit

Propriétaires de boîtes de nuit : Glace sèche

Bikers : peintures murales du club de motards

De plus, des GTA$ et RP triples sont proposés cette semaine dans les courses casse-cou. D’autre part, le véhicule primé du LS Car Meet est le puissant vélo Shitzu Hakuchou Drag, tandis que les véhicules d’essai CMLS sont le Cheval Taipan, le Karin Futo GTX et l’Invetero Coquette D10. Et si vous voulez avoir une chance de gagner un Annis Savestra, tout ce que vous avez à faire est de tenter votre chance à la Roulette au Diamond Casino & Resort.

Voulez-vous plus de rabais? Cette semaine, vous pouvez obtenir une large sélection de voitures au meilleur prix, y compris le Mobile Operations Center :

Centre d’opérations mobiles : 30 % de réduction

Mises à niveau et mods COM – 30 % de réduction

Maibatsu Penumbra FF – 40 % de réduction

Dinka Sugoi : 45 % de réduction

Pfister 811 – 45 % de réduction

Pfister Comet Safari : 50 % de réduction

Pfister Comet SR – 50 % de réduction

Enfin, les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 100 000 GTA$ juste pour jouer à tout moment cette semaine.

source | Jeux de rock star