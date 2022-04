À quoi ressemblaient les laboratoires Umbrella lors de la fabrication de Nemesis ? Capcom répond

Resident Evil 3 allait montrer une version légèrement différente des laboratoires d’Umbrella. Capcom révèle quatre premiers concepts de ce qu’ils voulaient réaliser dans cette phase du remake.

« Ces premiers arts conceptuels de Resident Evil 3 nous montrent un petit aperçu des laboratoires d’Umbrella et à quoi ils auraient pu ressembler en faisant de Nemesis, le poursuivant implacable de Jill », explique la firme japonaise dans un court tweet.

La colonne de gauche ne laisse aucune place au doute. La capture d’écran ci-dessous montre le processus de développement de Nemesis puisqu’il s’agissait d’un projet Umbrella. Ci-dessus, cependant, montre la terreur de son réveil devant le regard calme de certains hommes d’affaires. Le tweet intervient deux ans et un mois après le 4 mars 2020, date à laquelle il a fait ses débuts sur PS4, Xbox One et PC.

Resident Evil 3 et d’autres versements recevront des améliorations de nouvelle génération

Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil 7 recevront une version dédiée à tirer parti des capacités de la PS5 et de la Xbox Series X|S. Nous pouvons nous attendre à des « mises à niveau visuelles » sans frais supplémentaires pour ceux qui possèdent une copie des jeux sur les systèmes de dernière génération.

Bien que nous ne connaissions toujours pas sa date de sortie précise, Capcom a indiqué « plus tard » dans le cours actuel. Un mois seulement après sa confirmation, le classement de cette version de Resident Evil 3 est apparu au grand jour dans l’organisme de réglementation des jeux vidéo et des logiciels en Europe.

Les améliorations visuelles viendront également sur PC. Sur console, vous pouvez transférer vos jeux sauvegardés entre deux générations, y compris du contenu supplémentaire. Bien entendu, son lancement ne se fera qu’au format numérique : l’éditeur n’envisage pas une relance centrée sur PS5 et Xbox Series X|S.

La source: capcom