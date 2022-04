Epic Games et Lego vont collaborer pour construire « l’avenir du métaverse »

Epic Games et Lego confirment une collaboration « à long terme » destinée à construire « l’avenir du métaverse ». Le géant derrière Fortnite souligne que l’accord a été conclu pour rendre cet univers alternatif « sûr et amusant pour les enfants et les familles ». « Les deux sociétés vont collaborer pour créer une expérience numérique immersive, inspirante et engageante que les enfants de tous âges pourront apprécier ensemble », déclarent-ils dans un communiqué de presse.

« Les enfants aiment jouer dans les mondes numériques et physiques, se déplaçant entre eux sans barrières. Nous pensons qu’il existe un énorme potentiel pour eux pour développer des compétences tout au long de la vie telles que la créativité, la collaboration et la communication à travers des expériences numériques », explique Niels B Christiansen, PDG du groupe Lego. «Mais nous avons la responsabilité de les rendre sûrs, inspirants et bénéfiques pour tous. Tout comme nous avons protégé les droits des enfants en étant en sécurité dans le jeu physique pendant des générations, nous nous engageons à faire de même dans le monde numérique. » Aucun autre détail spécifique n’a été publié.

Lego est présent dans le jeu vidéo

Les blocs danois continuent d’avoir une présence significative dans l’industrie du jeu vidéo. Le 5 avril, nous avons vu l’arrivée de LEGO Star Wars : La saga Skywalker, la revue des neuf épisodes qui ont façonné Star Wars tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Chez Netcost nous analysons sa version finale, texte que vous trouverez en cliquant ici. Lors de la conclusion, nous avons dit que « TT Games propose un titre avec beaucoup de contenu, un moteur graphique renouvelé et beaucoup, beaucoup de plaisir ». « La nouvelle caméra, les différents combos et les capacités donnent au produit plus de variété, même s’il manque que la progression soit plus liée à l’histoire. » Il a obtenu une note de 7,7 sur 10 sur cette maison.

Source : EpicGames