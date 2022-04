Piqué investit dans Goals, un jeu vidéo de football "triple A" Basé sur NFT

Goals parvient à lever plus de 13 millions d’euros lors de son premier tour d’investissement. Parmi les investisseurs figurent des personnalités comme Gerard Piqué, le défenseur central du FC Barcelone. Le Catalan est rejoint par des groupes tels que Northzone (Spotify), Cherry Ventures et Banana Capital, entre autres.

Qu’est-ce que les objectifs ?

Goals est un jeu vidéo de football triple A gratuit qui tourne autour des NFT. Les joueurs pourront obtenir des actifs cryptomonnaies en jouant qu’ils géreront dans « un marché libre ». « Chaque objet sera entièrement en possession du joueur », révèle l’équipe suédoise après le projet. Sa devise, « play and own », met l’accent sur ses deux objectifs : un gameplay de qualité et l’introduction de l’univers NFT dans le jeu vidéo.

« Avec Goals, la priorité numéro un sera toujours un gameplay compétitif et parfait », commentent-ils sur leur site officiel. « Grâce au jeu et à son propre modèle, tous les utilisateurs auront le droit de posséder leurs objets, qui sont obtenus gratuitement via le jeu. En introduisant la propriété numérique dans Goals, les utilisateurs auront la possibilité de vendre leurs articles sur un marché libre contre de l’argent réel s’ils le souhaitent. »

Son plan ambitieux est « d’attirer les joueurs qui souhaitent vivre une bonne expérience de jeu, concourir dans un titre de football adapté à l’eSport et posséder leurs objets numériques ». Ils soulignent qu’ils veulent fuir un business model basé sur les microtransactions, mais que les revenus seront tirés des « royalties des ventes secondaires » réalisées par les joueurs.

« Nous pensons qu’il s’agit d’une solution équitable pour les utilisateurs et l’équipe de développement, car les joueurs peuvent gagner des récompenses gratuites qu’ils pourront ensuite revendre », commentent-ils. Une partie de l’argent qu’ils obtiennent de cette source ira aux prix des futurs tournois et ligues qu’ils organisent avec la communauté. Les objectifs n’ont toujours pas de date de sortie ni de plates-formes spécifiques, bien qu’ils pointent vers les consoles et les PC.

