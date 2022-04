The Vanishing of Ethan Carter, parmi les jeux gratuits sur Epic Games Store

L’Epic Games Store a déjà tourné tous les jeudis. La plateforme des créateurs de Fortnite a rempli les titres promis et a mis à la disposition de tous les joueurs les deux jeux vidéo prévus : d’une part, un simulateur de marche bien connu, The Vanishing of Ethan Carter ; de l’autre, Rogue Legacy, un titre de type roguelite. Ils peuvent être réclamés jusqu’au jeudi 14 avril prochain, date à laquelle ils seront remplacés par XCOM 2 et Insurmountable.

The Vanishing of Ethan Carter met le joueur dans le skin de l’expert en occultisme Paul Prospero, qui entend faire prospérer son enquête sur l’affaire Ethan Carter, un garçon qui lui a envoyé une carte et qui semble être en grave danger. Lorsque le protagoniste arrive chez le garçon, il découvre qu’il a disparu et qu’un terrible meurtre a eu lieu.

Dans Rogue Legacy, la mort approche à grands pas, mais vous aurez toujours un successeur qui tentera de devenir le héros que tout le monde veut. Et chacun des descendants est différent, le même sort daltonien comme avec la peur des hauteurs.

Comme pour les autres jeux gratuits sur Epic Games Store, une fois réclamés, ils restent en permanence dans la bibliothèque. Nous vous expliquons ici comment les obtenir.

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Ne manquez pas les jeux gratuits du mois.

source | Epic Games