Dying Light 2: Stay Human obtient le mode New Game + en avril

Il n’est pas arrivé à temps pour le lancement, même si c’était l’une des fonctionnalités les plus demandées par les joueurs. Dying Light 2 : Stay Human, le jeu en monde ouvert post-apocalyptique développé par Techand s’apprête à recevoir une mise à jour majeure. Le studio polonais a officiellement confirmé que le prochain patch ajoutera le mode New Game+ tant attendu. Et quand sera-t-il disponible ? S’il n’y a pas de retard de dernière minute, ce sera fin avril.

La développeur elle-même l’a annoncé via le compte Twitter officiel du titre : « Notre équipe travaille dur sur le patch 3 pour Dying Light 2 : Stay Human. Ce sera l’une des mises à jour les plus puissantes que nous ayons faites jusqu’à présent. » « En plus d’un tas de correctifs pour le multijoueur et le solo, il introduira également le mode New Game +, offrant plus de raisons de revisiter The City.

Les notes de patch complètes seront disponibles plus tard, une fois que le patch sera disponible pour les joueurs.

Nous prévoyons de publier le patch 3 sur toutes les plateformes d’ici la fin de ce mois. Les notes complètes seront disponibles une fois la mise à jour en ligne. (2/2) 😊 — Lumière mourante (@DyingLightGame) 5 avril 2022

Premiers détails de la première extension de paiement

Ce travail nouveau et ambitieux de Techland continuera à se développer pendant au moins les cinq prochaines années. Cela signifie que le produit recevra du contenu téléchargeable gratuit et payant. Dans le cadre de la passe de saison, les utilisateurs bénéficieront de diverses extensions. Il n’y a toujours pas d’informations très précises, au-delà de ce que le designer Tymon Smektała a déclaré dans une interview avec Game Informer. Selon le créatif, il racontera des événements « parallèles aux événements principaux » du jeu. Cela suggère également que les extensions futures exploreront ce qui s’est passé après la fin.

Dying Light 2 : Stay Human est sorti sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. La version Nintendo Switch (cloud) est toujours en développement et non datée. Vous pouvez lire l’analyse de Netcost ici.

