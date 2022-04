Toutes les séries et films avec des personnages de l’univers DC et de l’univers étendu DC

Depuis les années 1950, il y a eu des adaptations cinématographiques et télévisuelles des marques DC Comics. De nombreux produits classiques ne sont pas disponibles sur les plateformes actuelles, mais ils retracent les débuts de sagas qui se sont consolidées tout au long de ces décennies. Des super-héros comme Batman, Superman ou The Flash ont été présents dans des produits très différents. Quels sont-ils et où peut-on les voir ?

Comme nous l’avons dit, seules certaines productions sont incluses sur les plateformes de streaming. L’arrivée de HBO Max a facilité le regroupement des films et séries les plus connus sous cette marque. Cependant, en raison d’accords antérieurs, d’autres sont au service de la concurrence.

Chez Netcost, nous avons compilé la liste des séries et des films, ainsi que la plateforme de streaming sur laquelle ils peuvent être vus (si disponible).

Batman (2022)

Toutes les séries DC et où elles peuvent être vues

Débuts et consolidation

Les Aventures de Superman (1952-1957)

Batman (1966-1968)

Shazam (1974-1976)

Les Secrets d’Isis (1975-1977)

Super garçon (1988-1992)

Chose des marais (1990-1993)

L’Éclair (1990-1991)

Cible humaine (1993)

Lois & Clark : Les nouvelles aventures de Superman (1993-1997)

Smallville (2001-2011), HBO Max

Oiseaux de proie (2002-2003)

Smallville, un classique qui raconte les origines de Superman.

La série Arrowverse

Flèche (2012-2020), Netflix

Le flash (2014-présent), HBO Max

Constantin (2014-15)

Supergirl (2015-2021), HBO Max

Légendes de demain (2016-présent), HBO Max

Éclair noir (2018-2021), Netflix

Batwoman (2019-présent), HBO Max

Superman et Lois (2021-présent), HBO Max

Homme chauve-souris.

Séries récentes qui ne font pas partie de l’Arrowverse

Gotham (2014-2019), Netflix

Impuissant (2017)

Krypton (2018-2019), HBO Max

Chose des marais (2019)

Gardiens (2019), HBO Max

Titans (2018-présent), Netflix

Doom Patrol (2019-présent), HBO Max

Pennyworth (2019-présent), Starz et Rakuten

Stargirl (2020-présent), HBO Max

Naomi (2022-présent), HBO Max

Pacificateur (2022-présent), HBO Max

Watchmen, la série primée de HBO.

Les films basés sur DC et où vous pouvez les voir

les premiers films



Batman (1966)

Superman (1974)

Superman II (1980), HBO Max

Chose des marais (1982), Filmin

Superman III (1983), HBO Max

Super fille (1984)

Superman IV (1987)

Le retour de Swamp Thing (1989), Prime Video

Superman.

La première grande saga de Batman

Batman (1989), HBO Max

Le retour de Batman (1992)

Batman pour toujours (1995)

Batman et Robin (1997)

Batman revient.

Batman de Nolan

Batman commence (2005), HBO Max

Le Chevalier noir (2008), HBO Max

The Dark Knight: The Legend Rises (2013), HBO Max

Batman de Nolan.

DC Extended Universe lancé par Zack Snyder



Homme d’acier (2013), HBO Max

Batman v Superman : L’aube de la justice (2016), HBO Max

Équipe suicide (2016), HBO Max

Femmes merveilleuses (2017)

Justice League (2017), HBO Max

Aquaman (2018), HBO Max

Oiseaux de proie (2020), HBO Max

Wonder Woman 1984 (2020)

Justice League de Zack Snyder (2021), HBO Max

La brigade suicide (2021), HBO Max

La Ligue des Justiciers de Zack Snyder.

Autres films

Justice League of America (1997)

Acier (1997)

En route vers la perdition (2002), Disney+

Femme chat (2004)

Constantin (2005)

V pour Vendetta (2006), Movistar+

Le retour de Superman (2006), HBO Max

Watchmen (2009), HBO Max, Netflix et Prime Video

Les perdants (2010)

Jonas Hex (2010), HBO Max

Rouge (2010), Starz et Rakuten

Lanterne verte (2011), HBO Max

Rouge 2 (2013), Starz et Rakuten

Shazam ! (2019), HBO Max

La cuisine de l’enfer (2019), HBO Max

Joker (2019), HBO Max

The Batman (2022), bientôt disponible sur HBO Max

V pour Vendetta.

Si vous souhaitez rattraper votre retard sur la saga Batman, nous vous recommandons notre proposition de voir tous ses films dans l’ordre. Une autre option consiste à explorer tous les films et séries de l’univers DC dans l’ordre dans son ensemble et également pour l’univers étendu DC dans l’ordre, c’est-à-dire celui commencé par Zack Snyder (et maintenant quelque peu incohérent).

De plus, Warner Bros. a commandé plus de films et de séries basés sur l’univers DC, avec un calendrier complet de produits pour 2022 et 2023.