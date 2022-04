Sherlock Holmes : Robert Downey Jr. produira deux nouvelles séries pour HBO Max

Les deux films de Sherlock Holmes de 2009 et 2011 réalisés par Guy Ritchie et interprétés par Robert Downey Jr. poursuivront leur propre univers à travers deux projets télévisés pour HBO Max, avec l’interprète d’Iron Man lui-même désormais en tant que producteur exécutif de ces nouveaux spin-offs basés sur sur le célèbre détective créé par Sir Arthur Conan Doyle. C’est ainsi que des médias comme Variety ou The Hollywood Reporter s’en emparent, avançant les premiers détails de deux nouvelles productions qui s’ajoutent à d’autres projets pour la plateforme de streaming Warner Bros. et qui recevront une bonne poignée de leurs propres blockbusters dans les années à venir. années.

Sherlock Holmes revient en format série

Ainsi, Robert Downey Jr. sous son label Team Downey travaille déjà à la production de ces deux nouveaux spin-offs basés sur la saga Sherlock Holmes aux côtés de Lionel Wigram en tant que producteurs exécutifs pour HBO Max. Et c’est que Wigram a déjà travaillé en tant que producteur des deux films de Guy Ritchie sur le célèbre personnage. Bien sûr, pour le moment, il n’est pas clair que Downey Jr. répétera son rôle dans ces deux nouvelles séries en tant que Holmes infaillible et toujours plein d’esprit.

Et c’est que l’acteur pense depuis des années à matérialiser son propre univers basé sur le célèbre détective, avec la troisième partie toujours reportée qui pour le moment ne semble pas se réaliser. Au total, HBO Max reçoit deux nouvelles séries avec de grandes valeurs de production de la main de Robert Downey Jr., deux spin-offs qui rejoignent d’autres séries déjà annoncées telles que celles de l’univers Batman de Matt Reeves avec The Penguin and the spin-off d’Arkham ou la série récemment annoncée basée sur la saga d’horreur It, intitulée Welcome to Derry, réalisée par Andy Muschietti lui-même.

source | Le journaliste hollywoodien