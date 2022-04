eFootball s’allie à l’AC Milan : ils préparent un "écosystème innovant d’initiatives"

L’AC Milan ajoutera eFootball à sa liste de sponsors. Le logo du titre de football de Konami figurera sur les principaux vêtements utilisés lors des entraînements au centre sportif de Milanello. La collaboration aura lieu à partir du 1er juillet de cette année.

De l’équipe italienne, ils précisent qu’ils dévoileront ces vêtements d’entraînement « dans les prochains mois ». Ils partageront également plus de détails sur un accord « combinant les univers physique et numérique ». « Au cours du parrainage, l’AC Milan et Konami renforceront leur statut de puissances du divertissement, générant un écosystème innovant d’initiatives qui uniront les joueurs et les fans sur et en dehors du terrain », explique le club.

« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Konami dans la famille de l’AC Milan en tant que l’un de nos principaux sponsors et le premier à le faire sur le maillot d’entraînement de l’équipe masculine », révèle Casper Sylsvig, directeur des revenus de l’équipe. « Nous sommes très heureux du potentiel que cet accord nous offre à la fois en tant que club et en tant que marque pour atteindre de nouvelles voies ensemble. »

eFootball 2022 1.0 a déjà une date de sortie

La version 1.0 d’eFootball 2022 est déjà passée entre nos mains une semaine avant son lancement officiel, attendu le 14 avril. Lors de nos impressions, que vous pouvez lire sur ce lien, nous avons dit qu’il s’agissait d’offrir « une vraie option pour jouer gratuitement à un football de qualité ».

« La version 1.0 d’eFootball s’est nettement améliorée en termes de rythme, de réponse des joueurs, d’animations, de situations de jeu. Des animations, des crashs, des escarmouches et une physique beaucoup plus agiles et réalistes qui nous rappellent le dernier PES et une amélioration évidente de la vitesse de tir et de dépassement, ainsi que de la réponse immédiate à nos actions. On a eu cette sensation qu’on a tant aimée : pouvoir sentir que c’est un jeu tranquille, mais pas lent, où une passe mal faite est punie mais au contraire, le mouvement du ballon est une de ses grandes vertus. Le tiqui-taca brille et est à nouveau satisfaisant », nous a-t-on dit.

Source : Milan AC