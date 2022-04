Gran Turismo 7 apporte des améliorations économiques significatives avec le patch 1.11

Gran Turismo 7 a reçu une mise à jour majeure de l’économie du jeu. Le patch 1.11, désormais disponible en téléchargement sur PS5 et PS4, augmente le nombre de crédits attribués lors des événements de la seconde moitié du circuit mondial et ajoute de nouvelles épreuves et chaînes de quêtes. La récompense pour les courses d’arcade et personnalisées a également été ajustée.

La chaîne Human Comedy se démarque, disponible dans le menu des missions de la carte (où se trouve la tente). Il comprend une série de missions inédites axées sur des courses de dragsters d’une heure. Chaque événement récompensera les joueurs avec jusqu’à un million de crédits. Vous devrez atteindre le niveau de collectionneur 23 pour le déverrouiller.

Ensuite, nous vous laissons avec les points les plus pertinents du patch. Consultez les notes complètes en cliquant ici.

Mise à jour 1.11 de Gran Turismo 7 : points forts

Circuits mondiaux

Le nombre de récompenses pour les événements de la seconde moitié des circuits mondiaux a été augmenté.

De nouvelles épreuves de course ont été ajoutées aux circuits mondiaux (World Touring Car 600 Tokyo Expresswat East Clockwise, World Touring Car 700 24 Heures du Mans Racing Circuit et World Touring Car 800 Sardegna Road Track A).

Récompenses ajustées dans les courses d’arcade et personnalisées.

expérience de circuits

Des récompenses ont maintenant été ajoutées pour avoir terminé les segments de piste Or ou Bronze. Si vous avez déjà obtenu l’un de ces résultats, accédez à la sélection du secteur et quittez avec le bouton de sortie pour obtenir la récompense.

Points de rencontre et mode sport

Les récompenses aux points de lobby et aux courses quotidiennes ont été augmentées.

Mission

Ajout des missions The Human Comedy, qui incluent des tests d’endurance d’une heure. La comédie humaine sera disponible lorsque le joueur atteindra le niveau 23 de collectionneur. Chaque événement d’endurance récompensera jusqu’à 1,2 million de crédits.

Les informations de course telles que la grille de départ, le nombre de tours/limites de temps, la méthode de départ, etc. sont désormais visibles dans le menu rapide de la course dans les missions.

progression du jeu

Augmentation de la limite des crédits stockés à 100 millions de crédits.

Les invitations reçues seront désormais limitées à 30 jours, au lieu de 14 jours.

Voitures d’occasion et voitures de légende

Augmentation du nombre de voitures répertoriées en même temps.

éditeur de vinyle

Correction de la visualisation des vinyles dans les voitures suivantes : Subaru WRX Gr.B Road Car, Ferrari F430 ’06 et Ferrari F8 Tributo ’19.

Simulation physique automobile

Physique améliorée lors de l’atterrissage après un saut, en particulier sur les pistes de terre.

Carrière

Correction d’un problème où les pénalités de temps n’étaient pas appliquées correctement lors de raccourcis à courte distance ou de raccourcis successifs.

Ajustement du début de l’arrêt au stand au tri-ovale de Daytona International Speedway.

Source : Gran Turismo