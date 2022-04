Star Wars : Obi-Wan Kenobi et Andor confirment le panel à Celebration 2022

Star Wars Celebration Anaheim 2022 aura lieu après cette période d’instabilité causée par la crise sanitaire du COVID-19. Du 26 au 29 mai, les participants à l’événement californien pourront profiter de nombreux contenus liés à la saga galactique. Bien que le plan complet n’ait pas été révélé, il a été confirmé qu’il y aura des panneaux dédiés à plusieurs des séries les plus attendues, notamment Star Wars : Obi-Wan Kenobi et Andor.

Le retour de Maître Kenobi a déjà partagé une bande-annonce et sortira en pleine Célébration, vendredi 27 mai prochain. Il le fera avec un double chapitre, qui servira à compenser les téléspectateurs pour le léger retard de seulement quelques jours. Quant à Star Wars: Andor, il y a des spéculations selon lesquelles la première bande-annonce officielle sera publiée lors de l’événement. Cependant, ni Lucasfilm ni Disney ne l’ont confirmé officiellement. La seule chose que l’on sait, c’est que ses débuts sont toujours prévus pour cette année 2022.

The Mandalorian, également protagoniste

Un autre des produits les plus attendus est la troisième saison de The Mandalorian, qui sera également présente à la Star Wars Celebration. Les nouvelles histoires de Din Djarin et Grogu sont gardées avec le secret habituel, bien que la série The Book of Boba Fett ait ouvert la voie au début des nouvelles intrigues.

Avec toutes ces fictions prévues pour 2022, auxquelles il faut ajouter la deuxième saison de la série animée La Remesa Mala, l’avenir de la marque est plus brillant que jamais. Les produits de la Haute République, ainsi que la série Lando, sont toujours à l’horizon. De plus, il y aura aussi de nouveaux films : en principe, Rogue Squadron de Patty Jenkins sera le premier à sortir en salles. Il reste prévu pour 2023 malgré les rumeurs de retards de calendrier.

