Sonic 3 : Le film sans Jim Carrey ? Ils ne prévoient pas de le remplacer.

Paramount Pictures a officiellement confirmé qu’ils travaillaient sur une nouvelle suite du film mettant en vedette la mascotte SEGA. Sonic 3: The Movie continuera l’histoire du flou bleu, mais le fera-t-il avec le Docteur Robotnik de Jim Carrey ? L’acteur a laissé tomber sa possible retraite, même si les producteurs de Sonic ne veulent même pas entendre parler de cette possibilité. S’adressant à IGN, Neal Moritz et Toby Ascher ont assuré que le remplacement de l’interprète n’était pas sur la table.

Les deux producteurs ont été convaincus qu’ils peuvent le convaincre de revenir. « Non, nous n’envisageons ni n’essayons », a déclaré Moritz. « Jim Carrey est un membre de la famille Sonic et il aura toujours une place dans ces films et séries télévisées aussi longtemps qu’il le voudra. Nous aimons Jim et il est très spécial, ce qu’il fait avec Robotnik est incroyable. Nous aimerions que cela continue », a poursuivi Ascher.

Moritz a ajouté ce qui suit : « J’ai le sentiment qu’il aime beaucoup Robotnik, donc je ne pense pas qu’il pourra partir. »

Les aventures de Sonic ne s’arrêtent pas

Sonic 2: The Movie a déjà frappé les panneaux d’affichage des théâtres. L’histoire suit les expériences de Sonic et Tails, qui doivent faire face à la nouvelle menace orchestrée par le méchant principal et son nouvel allié, Knuckles. Les méchants du film tentent de mettre la main sur une puissante émeraude, qui servira bien sûr leurs fins machiavéliques. En fait, cet artefact est capable d’anéantir des civilisations entières, ce qui n’est pas trop flatteur pour les intérêts de… eh bien, tous les gens qui vivent sur la planète.

En plus du troisième film, Paramount Pictures prépare une série mettant en vedette Knuckles, qui sera en action réelle. Netflix proposera également Sonic Prime, une série animée en 3D.

Vous pouvez maintenant lire la critique de Sonic 3: The Movie sur Netcost.

source | IGN