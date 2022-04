Sam Raimi : prêt à continuer chez Marvel et à diriger Spider-Man 4 avec Tobey Maguire

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le prochain film de Marvel Studios sur le multivers, sort en salles dans moins d’un mois et son réalisateur, le célèbre cinéaste Sam Raimi, fait la promotion de son nouveau film. Et dans l’une de ces interviews, Raimi s’est montré disposé à continuer à travailler pour Marvel et a même assuré qu’il serait heureux de réaliser un hypothétique Spider-Man 4. C’est ainsi que le Screen Rant via Fandango le reprend.

Sam Raimi veut retravailler avec Tobey Maguire

C’est ce que Raimi a assuré : « J’ai réalisé après avoir fait Doctor Strange que tout est possible, vraiment tout dans l’univers Marvel, n’importe quelle équipe. J’aime Tobie. J’aime Kirsten Dunst. Je crois que tout est possible. Je n’ai pas vraiment d’histoire ni de plan. Je ne sais pas si Marvel serait intéressé par cela à ce stade de Spider-Man 4. Je ne sais pas ce qu’ils en pensent. Je n’ai pas vraiment poursuivi cela. Mais ça sonne bien. Même si ce n’était pas un film de Spider-Man, j’adorerais retravailler avec Tobey, dans un rôle différent. »

Pour le moment, rien n’indique que Marvel et Sony souhaitent continuer à explorer de nouvelles aventures avec le précédent Spider-Man au-delà des événements de Spider-Man : No Way Home. En revanche, rappelons que Sam Raimi était déjà en charge de la réalisation de la trilogie Spider-Man de Tobey Maguire dans les années 2000.

« L’UCM déverrouille le multivers et repousse ses limites comme jamais auparavant », révèle l’entreprise dans sa description officielle. « Voyage dans l’inconnu avec le docteur Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. » Doctor Strange dans le multivers de la folie ouvre en salles le 6 mai 2022.

source | ScreenRant