LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ne vous laissera pas tuer des enfants, mais il y a un petit problème très utile

Non, dans LEGO Star Wars : La saga Skywalker, il est impossible de tuer des enfants, ils sont complètement invulnérables. Si vous essayez d’imiter Dark Vador juste après sa conversion au côté obscur, vous constaterez que ces personnages n’éclatent pas simplement en petits morceaux comme les autres. Cependant, les joueurs ont utilisé ces nourrissons pour exploiter un pépin.

Le streamer Red Orb a surnommé la technique « Children’s Fight ». Le système de combat du jeu permet des attaques aériennes continues sans toucher le sol, et si vous le faites avec les enfants immortels, vous pouvez atteindre des zones interdites. Ce créateur de contenu a expérimenté différents personnages pour faire différentes combinaisons, ce qui favorisera sûrement les speedrunners dans leur objectif de terminer le jeu le plus rapidement possible.

Red Orb a en outre montré que la technique peut être utilisée avec Obi-Wan pour atteindre des objets de collection par vol vertical, sans avoir besoin de résoudre les énigmes pertinentes. À moins que TT Games ne le corrige à l’avenir, le bug est jouable pour le moment.

Alors les enfants. au moins cet enfant, ne subissez pas de dégâts de tir ami, alors j’ai trouvé mon mannequin de test. Remarque également, vous pouvez utiliser les enfants pour traverser de grandes fosses et vider l’espace. j’appelle cet enfant vol @ddx_exe pic.twitter.com/rkTzSQDNr9 — Orbe rouge (@RedOrbFragment) 6 avril 2022

Trois trilogies, neuf films

LEGO Star Wars : La saga Skywalker passe en revue l’histoire des trois trilogies de la saga, la trilogie classique, les préquelles et les suites. Il le fait à travers l’humour caractéristique des titres LEGO, de sorte que toutes les situations dans les films passent par un filtre désinvolte, qui modifie même certaines séquences.

Le titre a été publié par Warner Bros. Games sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Tous ceux qui ont acheté le pass saisonnier ont à leur disposition plusieurs packs de personnages, parmi lesquels certains des protagonistes de The Mandalorian, Solo ou Rogue One, en plus d’un bon assortiment de soldats impériaux. Vous pouvez lire l’analyse de Netcost sur ce lien.

