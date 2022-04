THQ Nordic fixe une date pour son événement numérique d’été ; il y aura de nouveaux jeux

THQ Nordic a annoncé son deuxième événement estival annuel en août, le soi-disant THQ Nordic Digital Showcase 2022. L’éditeur autrichien, filiale du groupe Embracer, convoque ses abonnés à une émission dans laquelle nous découvrirons ses prochaines sorties, titre des mises à jour précédemment annoncées et bien sûr des surprises actuellement non annoncées.

Quand et à quelle heure se tient le THQ Nordic Digital Showcase 2022 ?

Le THQ Nordic Digital Showcase 2022 se tiendra le vendredi 12 août prochain à 21h00 (CEST), heure de la péninsule espagnole. Nous pouvons le suivre en direct via YouTube, Twitch et Steam.

À quoi peut-on s’attendre lors de l’événement THQ Nordic ?

L’événement aura un aperçu avec les prochaines sorties HandyGames (Scarf, Skydrift, El Hijo…). Selon une déclaration de THQ Nordic (via Gematsu), la présentation comprendra plusieurs nouveaux jeux qui élargiront « le catalogue de la société dans de nouveaux genres avec des expériences de jeu à la fois sous licence et originales ». THQ Nordic prévoit que nous verrons « tout, de l’intense, sombre et graveleux à la lumière, coloré et tout simplement amusant ».

Dans le catalogue des sorties à venir de THQ Nordic (que nous connaissons), se trouvent des jeux comme MX vs ATV Legends, Outcast 2 – A Nw Beginning, SuperPower 3, Jagged Alliance 3, SpongeBob SquarePants : The Cosmic Shake, Destroy All Humans ! 2 – Reprobed ou le remake de Gothic 1.

À quelle heure est l’événement THQ Nordic en Espagne et en Amérique latine ?

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 21h00

Espagne (îles Canaries) : à 20h00

Argentine : à 16h00

Bolivie : à 15h00

Brésil : à 18h00

Chili : à 15h00

Colombie : à 14h00

Costa Rica : à 13h00

Cuba : à 15h00

Equateur : à 14h00

El Salvador : à 13h00

États-Unis (Washington DC) : à 15h00

États-Unis (PT): à 12h00

Guatemala : à 13h00

Honduras : à 13h00

Mexique : à 14h00

Nicaragua : à 13h00

Panama : à 14h00

Paraguay : à 15h00

Pérou : à 14h00

Porto Rico : à 15h00

République Dominicaine : à 15h00

Uruguay : à 16h00

Venezuela : à 15h00

