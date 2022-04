Spider-Man No Way Home en Blu-ray et DVD : où acheter le film, prix et éditions

Spider-Man : No Way Home est désormais disponible en format physique en Espagne. Sony Pictures propose le film le plus rentable de 2021 dans les magasins du monde entier dans différentes éditions. Cependant, après ses débuts avec l’option d’achat et/ou de location sur les plateformes numériques, le nouveau film de Tom Holland dans l’univers cinématographique Marvel est désormais disponible dans nos rayons. Nous passons en revue le prix, les extras et les éditions.

Spider-Man No Way Home : combien ça coûte et qu’est-ce que ça inclut physiquement

Spider-Man No Way Home est disponible sur DVD, Blu-ray, combo 4K UHD + Blu-ray et un Steelbook 4K UHD + Blu-ray limité. Selon notre télévision, si l’on veut plus ou moins d’extras ou si l’on recherche une boîte en métal, c’est ce qui nous attend dans les versions physiques du film de Jon Watts, le sixième film le plus rentable de tous les temps. Arvi est responsable de la distribution de cette édition, qui apporte un total de 83 minutes d’extras sur disques Blu-ray.

Spider-Man : No Way Home en DVD : prix : 17,95 euros

Spider-Man : No Way Home en Blu-ray : prix : 19,95 euros

Spider-Man : No Way Home en 4K UHD + Blu-ray (combo) : prix : 24,95 euros

Spider-Man : No Way Home en 4K UHD + Blu-ray (boîtier métal) : prix : 29,99 euros

Spider-Man : No Way Home Édition DVD

Un spectaculaire voyage arachnide avec Tom Holland

Spider-Man : No Way Home édition Blu-ray

Scènes supprimées

Chutes

Chorégraphie d’action à travers le multivers

Les réalités se heurtent, les araignées s’unissent

Tisser le web par Jon Watts

oeufs de pâques en réalité alternative

Un multivers de méchants

réunion d’araignée

le sinistre sommet

La menace des araignées frappe à nouveau le Daily Bugle

Toile de mensonges dans le Daily Bugle

Scène de cascade avec bouclier

Détecteur de mensonge Tom et Jacob

Tournée de presse de Tom

Promo en Géorgie

Éditions Blu-ray 4K UHD + (boîte ordinaire et Steelbook) de Spider-Man: No Way Home

Tout ce qui précède

Un disque 4K UHD avec le film en ultra haute définition

Un disque Blu-ray avec le film en haute définition et tous ses extras.

Spider-Man : No Way Home est un film que nous avons adoré. Non seulement à cause de sa composante émotionnelle, mais parce que nous croyons que c’est le plus grand exercice de maturité de Tom Holland de l’UCM jusqu’à présent et, surtout, le film qui raconte le mieux la volonté de Peter Parker sur grand écran. Vous pouvez lire notre critique ici.