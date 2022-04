One Piece revient en diffusion: date de sortie de l’épisode 1014 de l’anime

L’anime One Piece reprendra ses diffusions à la télévision japonaise le dimanche 17 avril prochain. Après le piratage des serveurs de Toei Animation le 15 mars dernier, qui a entraîné la suspension indéfinie des principales séries de la société japonaise dans les principaux canaux de distribution, dont la date de sortie du film Dragon Ball Super : Super Hero, la société détentrice du droits audiovisuels sur l’œuvre d’Eiichiro Oda, a confirmé la fin de ce hiatus.

L’épisode 1014 de One Piece sera diffusé le 17 avril 2022

Par conséquent, ce 17 avril, non seulement l’épisode 1014 de One Piece sera diffusé à la télévision japonaise et sur Crunchyroll, où nous pourrons officiellement voir la série en diffusion simultanée avec des sous-titres espagnols, mais le reste de la série concernée reviendra également de votre pause la semaine prochaine. . Plus précisément, il s’agit du calendrier de sortie de la principale série Toei Animation affectée par la faille de sécurité.

One Piece – Épisode 1014 le 17 avril ; Ils rééditeront un récapitulatif en guise de résumé de l’Arc de Wano ce dimanche 10 avril.

Dragon Quest : L’aventure de Dai – Épisode 73 le 16 avril ; rediffusera l’épisode 72 ce samedi 9 avril.

Delicious Party Precure – Épisode 6 le 17 avril; rediffusera l’épisode 5 ce dimanche 10 avril.

Digimon Ghost Game – Épisode 22 le 17 avril ; rediffusera l’épisode 13 ce dimanche 10 avril.

Les réseaux TV Asahi, Fuji TV et Tv Tokyo, en charge de la diffusion des épisodes de ces séries populaires Toei Animation, ont confirmé l’information et ont décidé de rééditer certains épisodes précédents clés afin que les fans ne se perdent pas dans l’intrigue, rappelez-vous fondamental aspects des actes en cours et se réengager après cette rupture inattendue.

Dans le cas de One Piece, on se souvient que l’épisode 1013 est le passé de Yamato – L’homme qui aspirait à la tête d’un empereur, diffusé le 6 mars avec l’opening PAINT. Il correspond aux chapitres 998 et 999 du manga d’Eiichiro Oda, c’est un épisode canonique.

